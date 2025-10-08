La Meridiana mette al centro i giovani

La casa colonica di via Cerchia 2621 (proprietà comunale) con il suo meraviglioso giardino ambedue ristrutturati e trasformati interamente dall’Ausl con contributi di donatori, da Centro Diurno per persone con problematiche di dipendenza diventa struttura esclusiva per le psicopatologie dell’adolescenza. Un passaggio - ma c’è da dire che il centro La Meridiana si è evoluto e adattato più volte nei suoi 33 anni di vita sulla base delle esigenze emerse dal territorio - che è stato determinato da un quadro epidemiologico che vede un aumento delle psicopatologie nei ragazzi tra i 14 e i 25 anni. I dati, riferiti all’ambito provinciale, rendono la problematicità della situazione, innescata, dicono gli esperti che hanno tenuto ieri le fila dell’inaugurazione, in buona parte dall’esperienza della pandemia. Ed eccoli i dati: tra Forlì e Cesena, nel 2024, i percorsi di cura hanno coinvolto 7.024 utenti, di cui 3.015 nuovi. Tra i minorenni gli afflussi sono passati da 7.272 del 2019 a 6.228 del primo semestre 2025. La fascia 11-18 anni rappresenta il 49,5 per cento dell’utenza e continua a crescere. Di cosa soffrono gli adolescenti con diagnosi psicopatologica che, tra l’altro, mostra un’età di esordio sempre più precoce? Disturbi dell’umore, autolesionismo, ansia e disturbi della condotta, crescono anche i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, dello sviluppo e dello spettro autistico. Ma, come evidenzia il dottor Michel Sanza, che in questi anni è stato il padre di questa struttura come di altri indirizzi della salute mentale della nostra area provinciale (oggi peraltro vicino al pensionamento accompagnato dalla stima e dalla riconoscenza di varie generazioni di operatori), "per i ragazzi con le problematiche che saranno al centro della Meridiana, non si punta ad una struttura chiusa, ma ad un contesto aperto, che mette al centro l’integrazione fra i servizi". Non un ricovero, dunque, ma un intervento di salute mentale che è altro dalla psichiatria.

"I disturbi della salute mentale - dice Sanza - iniziano spesso in età precoce ed evolvono nell’età adulta". L’intervento tempestivo può migliorare la vita successiva. All’inaugurazione, coordinata da Elisabetta Montesi, hanno portato il suo contributo l’assessora del Comune di Cesena Carmelina Labruzzo, Alessio Saponaro responsabile della salute mentale nelle carceri regionali, Paola Ceccarelli direttrice del Distretto Cesena, Savio e Rubicone, Mariella Allegretti, direttrice dell’unità di Neuropsichiatria infantile, Gianluca Farfaneti responsabile della Psicologia Clinica e Psicopatologia di Forlì-Cesena a Marusca Stella, psicoterapeuta responsabile dell’equipe clinica della Meridiana che si sviluppa su due piani con ambulatori, laboratori di ceramica e legno e, all’esterno, il magnifico giardino.

Elide Giordani