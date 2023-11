"La mia Accabadora nel nome di Michela"

"Accabadora", uno dei romanzi più intensi e più letti di Michela Murgia diventa un monologo teatrale prodotto da Ert e Savà, e sarà portato in scena al Bonci domani alle 20.30 e domenica alle 16, per la regia di Veronica Cruciani, premio Hystrio 2022. È Anna Della Rosa a dare corpo e voce ai personaggi creati dalla giornalista e scrittrice spentasi prematuramente il 10 agosto scorso che con Accabadora si è aggiudicata i Premi Campiello, Dessì e SuperMondello. Il testo è ambientato in un paesino immaginario, selvaggio e assolato della Sardegna degli anni Cinquanta. Maria è la quarta figlia di una famiglia poverissima e all’età di sei anni viene affidata a Bonaria Urrai, che fa la sarta, ma anche l’"accabadora", ovvero viene chiamata al capezzale delle persone in fin di vita per aiutarle a morire. Trasposizione scenica di Carlotta Corradi.

Anna Della Rosa, lo spettacolo è entrato in calendario quando Murgia era ancora in vita. Con quali sentimenti ora lei affronta questa prova d’attrice?

"Con la commozione e la consapevolezza di chi riceve un lascito, un’eredità spirituale e con la riconoscenza di avere un compito, quello della continuazione del pensiero di Murgia, di trasmettere la sua parola sul palco, di tenerla in vita. Questo è quello che fanno gli artisti e che va oltre la vita terrena".

Il testo affronta temi emotivamente forti: famiglia, adozione, morte, affetti. Come si racconta tutto questo in un monologo?

"Grazie a una drammaturgia sapiente e la magia della parola che evoca tutti i personaggi. Lo spettacolo comincia con Maria che adulta, dal continente dove è fuggita per costruirsi una nuova vita, torna da "zia" Bonaria sul letto di morte e qui ripercorre la sua infanzia dapprima desolata e poi con momenti di felicità grazie all’incontro con questa madre adottiva, che l’ha amata, valorizzata nella sua vivace intelligenza. Gli episodi salienti del passato rivivono attraverso la domanda ‘ti ricordi?’ fino alla shoccante presa di coscienza di cosa facesse Bonaria quando si recava a casa dei moribondi". L’Accabadora porta l’eutanasia, un tema che interroga le coscienze. Qui è una figura assolta, anzi, invocata come angelo della morte.

"Accabadora è l’ultima madre. La reazione del pubblico, che ho verificato in diverse repliche, non è ideologica; si pone davanti al compito di Bonaria riconoscendole la saggezza che scaturisce dall’esperienza di chi allo stremo psicologico dall’assistere una persona in grave stato di sofferenza trova la forza di porvi fine".

E anche Maria sarà chiamata a farlo.

"Maria per tutta la durata dello spettacolo resiste pervicacemente allo sguardo di Bonaria che la implora di aiutarla a morire. Con quanto dolore si resiste al pensiero di porre fine ad una sofferenza? Allora si può arrivare ad accettare di aiutare una persona nel travagliato momento del distacco dalla vita. È una bellissima storia, non ha toni violenti, ma delicati, di tenerezza, accoglienza, comprensione. Una carezza, un atto d’amore". Domani alle 17.30 Anna Della Rosa incontra il pubblico al Cinema Eliseo, in dialogo con Daniele Gualdi. A seguire la proiezione del film di Enrico Pau L’accabadora. La replica di domenica al Bonci sarà audio descritta. Domenica primo appuntamento con Artexplora e Vengo anch’io! Mentre i genitori sono in sala, i figli dai 6 agli 11 anni partecipano a laboratori creativi.