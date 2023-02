"La mia danza sui canti della tradizione russa"

di Raffaella Candoli

In prima regionale al teatro Bonci, domani alle 21, va in scena ’La nuova Abitudine’, spettacolo di danza ideato e coreografato da Claudia Castellucci, drammaturga, coreografa e didatta, cofondatrice della compagnia teatrale Societas di Cesena. Sul palcoscenico sei componenti della Compagnia Mòra danzano su canti znamenny della tradizione russa ortodossa, di impronta greca. Il canto corale monofonico znamenny ha una melodia semplice, misurata. È una preghiera ’modesta’ degli antichi cori liturgici, "in cui l’impronta greco-ortodossa – spiega Claudia Castellucci -, si fonde con la tradizione rurale della musica russa".

Costantinopoli, Bulgaria, Bielorussia, Ucraina e Russia sono le terre attraversate da questa antica musica che è entrata a far parte della vita concreta di quelle persone al punto da farsi liturgia. Premiata col Leone d’Argento alla Biennale di Venezia 2020, Claudia Castellucci ha come tratto peculiare il trattamento del tempo. I passi dei balli corali compongono la struttura metrica del movimento.

Claudia Castellucci è inconsueto che un canto corale liturgico sia danzato.

"Eppure quando nel 2021 con i miei danzatori sono andata a San Pietroburgo per incontrare i cantanti del Coro MusicAeterna il direttore greco Teodor Currentzis, ha accolto con gioia la mia idea. A San Pietroburgo c’è un centro di documentazione sui canti znamenny che risalgono al XV secolo, canti antichi, semplici, di tradizione bizantina, diversi dai lussureggianti canti polifonici. Bello pensare che quei cori partendo dalla Grecia, attraversino il mar Nero per giungere al Mar Baltico. A San Pietroburgo siamo rimasti un mese intero e abbiamo fatto la prima esecuzione de La nuova Abitudine".

Un titolo che suona un po’ come un ossimoro, un cambiamento nella consuetudine.

"La danza che ho composto su questi suoni crea l’unione tra abitudine e novità. Significa andare a scoprire tradizioni e matrici diverse dalle nostre e riconoscerle come qualcosa che al fondo ci tocca. Il desiderio è di lasciare un’abitudine e provare a metabolizzarla in una nuova chiave contemporanea".

La struttura metrica del movimento è la tematica che la affascina e la vede applicare il suo metodo.

"Più che un metodo un’attrazione per il ritmo, qualcosa che produce un ordine non metronomico, come la poesia greca e latina che avevano valenza anche nella pronuncia orale: sillabe, rima, suono protomusicale. I vocaboli risuonano in noi. Mi affidai solo alla musica come fonte di ritmo da seguire anche nello spettacolo ‘Fisica dell’aspra comunione’ su musiche di Olivier Messiaen: ad ogni colpo sul tasto del pianoforte, corrisponde un passo visto nel suo aspetto collettivo, cadenzato, processionale, senza virtuosismi individuali".

Lo spettacolo prevede la presenza in scena dei cantanti russi. Ci saranno al Bonci?

"Purtroppo no. Poco dopo il debutto in Italia, a Torino, e la presentazione al Romaeuropafestival è avvenuta l’invasione russa dell’Ucraina. Da allora i cantori non possono lasciare il Paese. Abbiamo registrato le loro voci, mentre la presenza scenica è sostituita da un coro memoriale che non canterà in playback ma ripeterà quei movimenti che venivano loro richiesti".

Precede lo spettacolo, alle 18.30, l’incontro ’Allegro e leggero come un ombrello estivo’, apologia dell’arte russa, con lo scrittore e traduttore Paolo Nori. Cultura e arte non hanno bandiere.