"La mia Fedra straziata da odio e amore"

di Raffaella Candoli

La prima assoluta di uno spettacolo particolarmente atteso al Bonci è la rappresentazione di "Fedra", che da giovedì a sabato è fissato alle 20.30, e domenica alle 16. Federico Tiezzi, grande maestro della regia italiana, propone l’omonimo capolavoro della drammaturgia francese del Seicento composto da Jean Racine nel 1677, nella traduzione di Giovanni Raboni a vent’anni dalla scomparsa. Lo spettacolo è prodotto da Ert con ATP Teatri di Pistoia e la Compagnia Lombardi-Tiezzi. Elena Ghiaurov, è la protagonista: più volte premio Ubu quale miglior attrice e che è stata diretta da registi quali Massimo Castri, Gabriele Lavia, Luca Ronconi. Fedra è invaghita del figliastro Ippolito (Albero Boubakar Malanchino) figlio di primo letto di suo marito Teseo (Martino D’Amico). Non corrisposta, tramuta l’amore in odio e, spinta da un insano desiderio di vendetta, accusa il figliastro di un tentativo di stupro ai suoi danni. È l’inizio di una tragedia, tra verità nascoste, calunnie, conflitti laceranti e passioni incontrollabili. In scena anche Valentina Elia (Ismene), Marina Occhionero (Aricia), Bruna Rossi (Enone) e Massimo Verdastro (Teramene).

Elena Ghiaurov, una commedia umana che viene da lontano: da Euripide e Seneca, passa attraverso Racine per giungere a noi con la regia di Tiezzi, nella traduzione di Raboni.

"I temi trattati ancora parlano alle nostre generazioni e hanno una loro modernità. La messa in scena ha richiesto un lungo lavoro preparatorio a tavolino, così come è abituato a fare Tiezzi insieme agli attori. Il testo è complesso e richiedeva non solo l’attenzione ai versi, ma alla profondità e ai molteplici aspetti caratteriali dei personaggi, alle loro visioni oniriche, agli impulsi incontrollabili di Fedra, pur nella consapevolezza della colpa". Cosa aggiunge la traduzione di Raboni alla complessità letteraria del testo?

"Piuttosto cosa toglie: il lessico di Raboni e la lingua italiana mitigano l’ampollosità della lingua francese. Resta naturalmente lo stesso scavo psicologico, ma la forma è più diretta, asciutta ed efficace".

Chi è la Fedra che lei interpreta?

"Una donna complessa, straziata da due sentimenti di grande e opposto spessore. Ha una passione per Ippolito che trascende il controllo razionale, di una forza che la fa uscire di senno, così prepotente e pesante da indurla a chiedere al figliastro di darle la morte con la sua spada. Atto che lui non compirà. Sarà lei invece a uccidersi avvelenandosi e, come ultimo atto di quella follia d’amore trasformata in odio, lascerà uno scritto in cui accusa il giovane di averle usato violenza".

C’è una collocazione geografica nella Grecia antica?

"Assolutamente no, così come non c’è nelle scene e nei costumi. L’azione si svolge in uno spazio mentale, Tutta la vicenda è vista dai coprotagonisti attraverso l’occhio di Fedra, è una proiezione delle sue nevrosi, delle ossessioni, della sua gabbia mentale. Ma tutti hanno qualcosa da nascondere. Come sostiene Tiezzi, le parole e i gesti dei protagonisti sono quelli dell’inconscio, ancestrali, interpretabili solo con l’ausilio della psicanalisi freudiana".

Il regista firma anche la scenografia con Franco Raggi e Gregorio Zurla, mentre i costumi sono di Giovanna Buzzi. La replica di domenica sarà audio descritta, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì.