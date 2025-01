"La mia musica prende forma"

Jazz, groove ed elettronica, in un potente mix di sperimentazione. Tutto questo in ‘Flowers are blooming in Antarctica’, il nuovo disco che la musicista Laura Agnusdei presenterà domani sera al Petrella di Longiano dalle 21. Il disco mescola degli arrangiamenti sperimentali al tema del cambiamento climatico e delle situazioni limite che si stanno verificando sempre di più. Sul palco l’artista sarà accompagnata dai polistrumentisti Jacopo Buda ed Edoardo Grisogani, oltre al live painting dell’illustratore Daniele Castellano. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul sito di Vivaticket o presso la biglietteria del teatro.

Agnusdei, cosa accadrà in scena? "Sul palco del Petrella presenterò il mio nuovo album. Non sarò sola, infatti sul palco con me ci saranno Jacopo Buda ed Edoardo Grisogani, con cui mi alternerò ai vari strumenti, anche se prevalentemente sarò al sax. Si tratta di musica elettronica sperimentale che unisce la tecnologia agli strumenti tradizionali. Sarà un evento speciale".

Perché? "Oltre alla presentazione del disco nella sua interezza, con noi sarà presente Daniele Castellano che farà una sessione di illustrazione dal vivo. Castellano ha creato la copertina del disco, ma non solo, dato che ha ideato l’albo illustrato che si accompagna al disco nella prima uscita di Opale, progetto che unisce musicisti e disegnatori".

Come nasce il disco? "È una sorta di concept su un mondo distopico del futuro, completamente trasformato dalla crisi climatica. In un certo senso la fantascienza dello scrittore JG Ballard si mescola a degli arrangiamenti che rimandano alla tropicalizzazione che il nostro mondo sta subendo. Parleremo del presente attraverso il futuro".

Che influenze musicali ha avuto? "Oltre al Miles Davis più elettrico, il rimando principale è al disco Sextant di Herbie Hancock. L’idea è quella di un’elettronica che mantiene l’organicità, il groove e il ritmo facendo convivere organizzazione e improvvisazione, guardando alle possibilità degli strumenti elettronici".

Com’è stato partecipare alla versione italiana del musical Lazarus di David Bowie? "Una bellissima esperienza, molto diversa da ciò a cui ero abituata. Ho conosciuto dei compagni di band pazzeschi, con cui ho tutt’ora un ottimo rapporto. Suonare nei teatri è stato stupendo, e credo che la nostra orchestra sia riuscita a rendere giustizia al repertorio di Bowie, uno dei più grandi artisti del Novecento".

Che progetti ha per i prossimi mesi? "Per il momento mi sto concentrando sulla resa live del disco, che necessita di alcune rivisitazioni per esprimersi al meglio. In più da Aprile ci sarà la nuova stagione di Lazarus, perciò avrò due progetti molto importanti a cui pensare. Mi piacerebbe, però, occuparmi di qualche colonna sonora per il cinema".