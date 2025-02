"La mia vedova sfida a duello il creditore"

"Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Cechov", sarà sul palco del teatro Bonci da giovedì, a sabato alle 20.30, e domenica alle 16. Peter Stein, con questo lavoro, ha ottenuto il Premio ’Le Maschere del Teatro Italiano 2024’ come miglior regia. Da lui diretti, ne sono protagonisti Maddalena Crippa, Sergio Basile, Alessandro Sampaoli, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone e Emilia Scatigno.

I tre testi, scelti tra i dieci complessivi che Cechov compose, contengono situazioni paradossali e divertenti, e sono ispirati alla commedia francese e al vaudeville.

A interpretare il ruolo principale della prima pièce, è un’attrice dalla solida carriera, e tra le interpreti più versatili del teatro italiano: Maddalena Crippa, ne "L’Orso", in cui indossa i panni di una vedova inconsolabile che d’improvviso è costretta a ricevere in casa un rude creditore del marito. Al fianco di Crippa, Sergio Basile e Alessandro Sampaoli. Completano il trittico "I danni del tabacco" con Gianluigi Fogacci e "La domanda di matrimonio", con Alessandro Averone, Sergio Basile, Emilia Scatigno.

Maddalena Crippa, intanto ben tornata al Bonci.

"In effetti mancavo da anni e dunque torno con gioia a Cesena in uno dei teatri più belli d’Italia che rende ancora più gratificante il nostro mestiere e il rapporto col pubblico".

Il suo ruolo è quello di una vedova in lutto stretto più per convenzione o per convinzione?

"Intanto siamo nell’800 e intelligentemente Steiner non attualizza dei testi che vanno collocati nell’epoca in cui sono stati scritti. Oggi non riconosceremmo per strada una vedova dal suo abbigliamento, mentre la ‘mia’ vedova lo è anche esteticamente: veste di nero e indossa anche il velo. Vive la propria condizione di privazione di rapporti esterni e isolamento come una sfida fino alla propria morte, anche se – e non manca di evidenziarlo – il coniuge non è stato un uomo onesto, tantomeno fedele".

Ma un avvenimento inaspettato romperà la routine quotidiana della donna.

"Irromperà in casa sua un rude e rozzo, per questo definito Orso, proprietario terriero, che pretende da lei il saldo di un debito contratto dal marito di 1.200 rubli. E qui viene fuori la forza di una donna, simbolo di emancipazione femminile, che tiene testa all’uomo, rispondendo alla sua veemenza con altrettanta forza e pervicacia, tanto da sfidarlo a duello con le pistole. Ma il dramma virerà al comico, con un finale che non ci si aspetta e si ride".

Crisi di nervi è un titolo scelto dal regista. È il filo conduttore dei tre atti unici?

"Ciò che unisce i tre testi è il rapporto uomo donna. C’è poi tutta l’introspezione dell’animo umano di cui Cechov è maestro: fragilità, contraddizioni, isterie, nevrosi ci parlano oggi dalla lontananza del tempo, eppure sono universali e attuali, per questo, ripeto, l’intelligenza di Peter è di rispettare l’autore e dunque, collocare le vicende là dove sono nate, senza ricercare un ‘famolo strano’ che in certe commedie attualizzate suona come irricevibile. Da parte mia cerco di non giudicare i miei personaggi, ma di farmi loro interprete".

Nell’ambito di Teatro no limits la replica di domenica sarà audio-descritta, grazie alla collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì e al sostegno di BCC Romagnolo.