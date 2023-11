"La mia vita a ostacoli tra musica e famiglia"

Sarà il racconto personale ed emozionante di Paola Turci ad aprire la nuova stagione del teatro Petrella di Longiano. Venerdì alle 21 l’artista sarà di scena con ‘Mi amerò lo stesso’, un monologo in cui trovano spazio le vicende più significative della vita della cantautrice romana, dall’incidente automobilistico che le ha cambiato la vita, alle difficoltà dell’essere una donna all’interno dell’industria musicale. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del teatro.

Turci, sul palco del Petrella la vedremo in una veste diversa dal solito. Cosa farà in scena?

"Lo spettacolo sarà a tutti gli effetti un monologo, nel senso più tradizionale. Al centro del racconto c’è la storia di una bambina, che cresce con un grande amore per la musica. Crescendo incontra non poche difficoltà, a partire dalle incomprensioni con la sua stessa famiglia".

Famiglia a cui lei presta la voce.

"È divertente interpretare anche altri personaggi, come mia madre. Lei, per esempio, sognava per me una vita diversa, non adatta a me. Ci sono poi i problemi con una scuola sbagliata, ma soprattutto le difficoltà che insorgono quando la musica diventa un mestiere. Non era facile per una ragazza crescere tra gli anni ’80 e ’90".

C’è un evento più significativo?

"Il monologo racconta in maniera decisamente dettagliata tanti aspetti della mia vita, proprio per questo secondo me è in grado di emozionare il pubblico. Ci si diverte, ma si riflette anche molto, come nel caso del mio incidente stradale, che mi ha cambiato la vita. Ho visto tanti commuoversi durante questa parte dello spettacolo, anche grazie alla splendida regia di Paolo Civati".

Prima di questa esperienza si era già affacciata al mondo del teatro?

"Tantissimi anni fa, poco prima dell’incidente, ho frequentato un’accademia di teatro, facendo diversi provini anche con Scola, ad esempio. All’interno del libro da cui questo spettacolo trae il nome, racconto del ‘metodo Bea’, di Beatrice Bracco, la mia insegnante. Da quel momento il teatro è sempre stato una mia grande passione, che adesso finalmente posso vivere appieno".

Dopo oltre trent’anni di carriera, dove trova dei nuovi stimoli artistici?

"Diciamo che il mio modo di pensare le cose si basa molto sull’ispirazione. È un po’ come quando si guarda il cielo e ogni volta si dà forma diversa alle nuvole, cogliendo diverse opportunità. Credo sia qualcosa di innato, nell’indole delle persone. Appena posso scrivo, annoto, non mi fermo mai, vedo sempre qualcosa di nuovo".

Nei prossimi mesi tornerà a dedicarsi alla musica?

"Il teatro non si ferma, perciò porterò avanti altre date dello spettacolo. Posso però annunciare, senza grossi dettagli, che nei primi mesi del prossimo anno tornerò con un nuovo disco".