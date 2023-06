"La mie canzoni ‘Fuori dalle labbra’" Quarto disco per la Perrotta

di Raffaella Candoli

La cantautrice Francesca Romana Perrotta, cesenate d’adozione, ha editato il suo quarto album. Si intitola "Fuori dalle labbra" e, ancora una volta, dedica ampio spazio alle tematiche al femminile, che Perrotta affronta attraverso molteplici e sempre complici sfaccettature. Edito da Curci, distribuito da Sony Music Italy per Be Next Music, con management di Arten, è stato registrato nello studio Numeri di Rimini, con la produzione artistica di Cristian Bonato e Massimo Marches. I musicisti sono Tommy Graziani, Massimo Marches, Francesco Cardelli e Stefano Zambardino. I testi e le musiche sono di Francesca Romana Perrotta. "La title track dell’album - spiega Francesca Romana -, descrive quella sensazione che si prova quando le parole non riescono ad uscire, quando non si dà voce alle proprie idee per paura, perché non ci si sente ascoltati, compresi. E quelle parole restano così sulle labbra, consumando lentamente la nostra identità perché non si è più veri. Insieme a questa perdita di verità, si perdono anche i sentimenti che legano i rapporti". La traccia che apre la raccolta è stata concepita durante il lock down. La cantautrice vive come tutti la obbligata prigionia casalinga e la sensazione di una vita non vissuta eppure, il mondo fuori e le stagioni fanno il loro corso, tant’è che arriva la primavera, tenace come quei fiori che nascono sul cemento. E, ad una situazione claustrofobica fa riferimento anche "Canzone d’inverno", sequel di "Giovanna la pazza", ovvero Giovanna di Castiglia, che nel 1500 fu rinchiusa in una torre, dove visse 20 anni di prigionia accusata ingiustamente di pazzia, privata di trono, potere, libertà e dignità, con la complicità di suo marito Filippo che lei, malgrado tutto, continuerà ad amare.

Altro personaggio storico è cantato in "Lucrezia e Roma". "La canzone è ispirata a Lucrezia Borgia - dice Perrotta -, donna potente e sfortunata del Rinascimento. Saranno il padre e il fratello ad uccidere sotto i suoi occhi l’uomo che lei ama; oltre che da loro, Lucrezia si sente tradita e abbandonata anche dalla sua amatissima città: Roma, incapace di proteggerla dalla violenza che travolge la sua vita". Ancora una donna, pur se immaginaria, che trova voce attraverso Francesca Romana è "Madame Bovary", eroina tragica di Flaubert , donna inquieta e annoiata, alla ricerca di un amore che non troverà, si dà la morte bevendo arsenico. "Concludo il viaggio musicale – afferma Perrotta con ‘L’Hiver est fini’, canzone in francese, volutamente retrò, quasi fosse la scena cinematografica di un addio. Lei segue un suo nuovo amore e lascia Parigi e il proprio ex. In una telefonata dal tono romantico-decadente, dichiara ‘je ne t’aime plus’". Francesca Romana ha vinto numerosi premi: in tre diverse edizioni (2007, 2010 e 2016) si è aggiudicata il Festival Musicultura; nel 2009 è stata la prima donna in Italia a vincere il Premio De Andrè e il Premio Lauzi nel 2019. Del celebre brano di Bruno Lauzi "Ritornerai", in questo ultimo album Perrotta, rende una delicata reinterpretazione.