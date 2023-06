La Milanesiana a Longiano, poesia, prosa e musica in onore di Tito Balestra

La Milanesiana fa tappa a Longiano. In onore dei 100 anni dalla nascita del poeta longianese Tito Balestra la prestigiosa rassegna culturale itinerante, istituita nel 2000 a Milano da Elisabetta Sgarbi che è direttrice artistica, lunedì 3 luglio alle 21, dedicherà una serata tutta alle arti nella piazza Malatestiana a Longiano. Si inizierà con un prologo poetico della scrittrice Cettina Caliò che porterà sul palco della Milanesiana delle letture seguendo il filo rosso del tema Ritorni che è al centro di questa 24ª edizione della kermesse. Seguiranno le letture di Andrew Sean Greer, premio Pulitzer per la narrativa nel 2018, dello scrittore Enrico Rotelli che ha tradotto ’Il grande Gatsby’, e della stessa Caliò. Nella seconda parte è in programma il concerto di Fausto Leali (foto), che si esibirà con i suoi più grandi successi.

L’evento sarà introdotto da Elisabetta Sgarbi, ideatrice della Milanesiana già editor e direttore editoriale della casa editrice Bompiani e che ha fondato nel novembre 2015, con altri autori come Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, ’La nave di Teseo Editore’, di cui è direttore generale. Elisabetta Sgarbi oltre a guidare la direzione artistica di questo importante festival culturale, è presidente di Baldini & Castoldi e Oblomov Edizioni e direttore responsabile della rivista ’Linus’. Grande soddisfazione da parte del sindaco Mauro Graziano: "E’ per tutti noi un grande onore che la Milanesiana abbia scelto di celebrare l’anniversario di Tito Balestra, proprio qui nella sua terra natìa e dove oggi è presente la Fondazione a lui dedicata. Sarà una serata in cui poesia, prosa e musica si intrecceranno per regalare al pubblico grandi emozioni".

Ermanno Pasolini