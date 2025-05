La Mille Miglia torna a sfilare a Gambettola

La Mille Miglia torna a transitare per il centro di Gambettola. Il 19 giugno, nella sua terza tappa Roma – Cervia-Milano Marittima, la carovana multicolore delle gloriose autovetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale attraverserà di nuovo Gambettola. L’annuncio a sorpresa e con un po’ di emozione l’ha dato l’altra sera il sindaco Eugenio Battistini nel teatro comunale. Presenti con lui sul palco: Giuseppe Cherubini e Claudio Sileri di Mille Miglia srl Brescia, e Claudio Canducci e Mirco Baiardi della associazione Mostrascambio odv di Gambettola. "Grazie per averci scelto ancora una volta – ha detto il sindaco rivolto a loro – per mettere a disposizione dei cittadini questa bella manifestazione di auto storiche e loro equipaggi, penso che sarà una grande opportunità per il nostro territorio, per la nostra comunità che avrà l’occasione di poter presentare ancora gli occhi del mondo e dell’Italia il nostro piccolo borgo".

Per Gambettola le novità di questa edizione della Mille Miglia, ed è la prima volta, le autovetture giungeranno in senso inverso, cioè da San Marino poi Gatteo e quindi l’ingresso nel centro di Gambettola. Inoltre l’orario non sarà quello solito delle sei del mattino ma le prime auto arriveranno in paese verso le 17-18. Saranno 430 le vetture storiche, costruite fra il 1927 e il 1957, precedute da 120 Ferrari del Tribute100 Miglia e dalle auto elettriche della 1000 Miglia Green, gli equipaggi di cinque continenti, i più numerosi, oltre agli italiani, provengono da Germania, Olanda, Giappone, Stati Uniti e non mancheranno gli equipaggi dalla Cina. Cherubini, patron della Mille Miglia, ha ricordato che Gambettola piaceva agli equipaggi in gara perché all’arrivo nella piazza del paese erano sempre accolti da ragazze con un cestino di fragole e ai lati della strada c’erano sempre i bambini delle scuole che sventolavano le bandierine della Mille Miglia. "Quest’anno – ha risposto Claudio Canducci – al posto delle fragole che il 19 giungo saranno finite doneremo agli equipaggi un cestino di albicocche rosse, e per incentivare la presenza dei bambini un concorso di disegno sulla Mille Miglia, per chi consegna il disegno un buono gelato e ai primi tre classificati buoni per fare acquisti da 100, 75 e 50 euro".

Vincenzo D’Altri