La millenaria abbazia del Monte: "Otto milioni di euro per il restauro, c’è bisogno dell’aiuto di tutti"

Con davanti agli occhi il bagno di folla – pellegrini, fedeli e persone legate alla tradizione – che anche quest’anno ha gremito per l’intera giornata del 15 agosto l’abbazia del Monte, dom (il titolo sta per dominus) Mauro Maccarinelli riflette sulle sfide che attendono il monastero che vigila dal colle Spaziano sulla città, così caro ai cesenati.

Abate Maccarinelli, quale finanziamento ha ricevuto l’abbazia per poter effettuare l’intervento?

"Il Ministero della Cultura ha finanziato con trecentomila euro gli interventi di consolidamento statico e miglioramento sismico alle strutture di contenimento e di fondazione dell’Abbazia del Monte. Altri due milioni e 900 mila sono stati stanziati con i fondi Pnrr messi a disposizione dall’Unione Europea. L’interessamento concreto del Ministero è accentuato dall’estate del 2023 quando l’allora ministro ha visitato il complesso monastico dopo l’alluvione".

Serviranno poi altri milioni di euro per il restauro e ripristino murario vero e proprio, che dovrà completare l’opera.

"Sì, si tratta di un intervento molto oneroso, complessivamente di quasi otto milioni di euro, ma necessario. Non sarà facile trovare i fondi ma occorre lavorare in questa direzione con il concorso di tutti, istituzioni pubbliche e quanti saranno sensibili all’impresa".

Quando inizieranno i lavori all’abbazia per gli interventi di messa in sicurezza, consolidamento strutturale e miglioramento sismico dell’ala nord di Santa Maria del Monte?

"Entro l’anno perché debbono essere conclusi entro il 30 giugno 2026, dal momento che i fondi si configurano come Pnrr. Nel corso dei mesi le crepe si sono aggravate e l’intervento è fondamentale sulle fondazioni e per garantire il miglioramento sismico. Il ripristino si svilupperà sui tre piani dell’ala nord dell’abbazia".

Si tratta di un cantiere compatibile con la permanenza dei monaci?

"Sì, siamo otto monaci che continueranno regolarmente a vivere nel monastero. Né saranno soppresse le liturgie e le confessioni, mantenendo così la nostra regolare attività religiosa".

In che modo l’Abbazia si sforza di essere vicina alla città?

"Anzitutto con la testimonianza evangelica della preghiera e del lavoro. E poi restando a disposizione dei fedeli e dei visitatori e anche incrementando appuntamenti culturali di alto livello nei nostri spazi a cui partecipano tanti cesenati come, per citarne uno, la rassegna, ormai storica, ’I suoni dello spirito’ anche quest’estate assai frequentata, nonché concerti nell’abbazia ed altre iniziative, grazie anche al prezioso sostegno della Società Amici del Monte, che da tanti anni ci è fattivamente accanto".

Quale sarà una prossima iniziativa importante che verrà organizzata dall’Abbazia?

"Nel 2026 ricorrerà la chiusura dell’arco temporale del millenario di fondazione (1001-1026), un anniversario di grande rilievo, che sarà celebrato con una serie di eventi e una importante pubblicazione".