La Misatango di Palmieri domani sera al teatro Verdi

Per la prima volta a Cesena si esegue "La Misa a Buenos Aires", Messa a Buenos Aires, nota anche come Misatango. Ad eseguirla al pianoforte il compositore stesso, l’argentino Martin Palmeri, che domani alle 21 sarà al Teatro Verdi (ingresso è gratuito) accompagnato da Davide Vendramin alla fisarmonica e al bandoneon e un ensemble d’archi, composto da Ludovico Mealli, Giulia Franceschini, Novella Bianchi, Matilde Melucci e Mattia Previati. Parteciperanno all’esecuzione la mezzosoprano Ada Piatti e tre cori: Alio Modo Canticum, direttrice Loredana Ambrogetti, Coro Lirico Città di Faenza, direttrice Monica Ferrini e Coro polifonico Parsifal, direttore Andrea Crastolla, titolare della cattedra di direzione corale del medesimo Conservatorio statale Maderna Lettimi, promotore del l’iniziativa. Si tratta di una delle messe più eseguite al mondo, in cui vengono presentate le parti tradizionalmente cantate, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei, con una scrittura musicale che fa riferimento ai ritmi sincopati e alle dissonanti armonie del tango. La Misa a Buenos Aires è stata composta tra il 1995 e il ‘96 e presentata per la prima volta in Argentina dall’Orchestra Sinfonica Nazionale di Cuba.