La missione africana di Piraccini: "Una rete tra imprese di agrifood per un enorme mercato in crescita"

"Ho cambiato la bicicletta, ma il pedalatore resta lo stesso". Sono le parole con le quali Renzo Piraccini, dopo 12 anni trascorsi come presidente di Macfrut, ha descritto lo spirito del suo nuovo progetto, ‘Italian Agrifood Technology for Africa’, un’iniziativa che nell’arco di due anni, dal gennaio del 2026 al dicembre del 2027, mira a realizzare una rete di imprese italiane delle filiere dell’agrifood che intendono allargare la propria area di attività nei Paesi dell’Africa subsahariana.

"Ci metto la faccia in prima persona – ha commentato Piraccini – perché credo molto in questo progetto e perché, anche in ragione del recente passato, preferisco farmi valutare dal mercato, piuttosto che soggetti estranei a questo settore". Chiaro il riferimento al modo in cui si è conclusa la sua lunga permanenza ai vertici di Macfrut: "Sono contento del percorso compiuto negli ultimi dodici anni, durante i quali la fiera è passata dall’essere un appuntamento locale a un evento di sempre più spiccata caratura internazionale. Avevo e ho la mia visione, preso atto che non coincideva più con quella del consiglio di amministrazione, mi sono dimesso, avviando questo nuovo percorso, non in competizione, ma diverso rispetto a Macfrut. Se potranno esserci occasioni per collaborare? Magari in futuro".

Il nuovo progetto varato da Piraccini in effetti prende le fila da uno dei suoi punti fermi, l’importanza di fare rete tra imprese per affrontare, in maniera collaborativa e non concorrenziale, le sfide e le opportunità che può rappresentare il mercato africano: "Vedo questa tappa come un nuovo sviluppo professionale della mia carriera. L’Africa è sempre stata al centro delle mie attenzioni, tanto che il mio primo lavoro fu proprio in un’azienda a orientamento ortofrutticolo in Etiopia. Ho sempre seguito, negli ultimi anni anche in maniera piuttosto intensa, questo continente e lo ho visto cambiare profondamente. Da qui è nata l’idea di realizzare una rete di imprese che si mettano insieme per promuoversi in questo enorme mercato".

Piraccini si è soffermato sulle opportunità: "L’Africa è strategica per l’agrifood italiano. Sta crescendo rapidamente, tanto che oggi conta un miliardo e 400 milioni di persone che entro il 2050 arriveranno a 2 miliardi e mezzo. Questa forte espansione deve trovare risposte adeguate, prima di tutto sotto il punto di vista dell’alimentazione. Lo sviluppo dei consumi di ortofrutta, che oggi per la maggior parte vinee importata, è un tema cruciale".

Il progetto sarà diviso a tappe: entro metà dicembre Piraccini prevede di chiudere la rete di imprese italiane coinvolte, avviando poi il progetto a gennaio e organizzando le prime presentazioni sul posto già a partire da febbraio o marzo. "Intendo rivolgere grande attenzione anche ai servizi post vendita e alla formazione: in quest’ottica rientra per esempio l’intento di selezionare il personale sul posto, organizzando poi degli stage formativi in Italia. Avremo tre hub collocati in Senegal, Kenya e Sudafrica. In due anni mi aspetto risultati concreti, che potranno magari essere il preludio per una strutturazione del progetto".