La missione di Fondaffitto: "Le garanzie funzionano, ma la richiesta è enorme"

Centocinquantaquattro appartamenti in gestione e migliaia di domande che non possono essere soddisfatte. Ecco un’altra faccia dell’emergenza abitativa in città e dintorni, un territorio dove non si trova casa ma sono censiti ben tremila appartamenti sfitti. La fotografa così la onlus Fondaffitto, la Fondazione per lo sviluppo e la promozione dei contratti abitativi, nata circa 30 anni fa su iniziativa del Comune, della Diocesi, della Fondazione Carisp con l’intento di trovare casa a chi non si mostra attraente per il mercato dell’affitto. Utenti non sempre economicamente fragili ma senza le classiche garanzie del lavoro a tempo indeterminato e magari penalizzati della provenienza straniera. Fondaffitto funziona da garante tra la proprietà e gli affittuari. Negli ultimi tempi l’emergenza ha preso ulteriore quota per la necessità di locazioni a breve termine da parte di chi, almeno una decina di famiglie, ha la casa inagibile per i danni dell’alluvione. Al vertice della onlus c’è da qualche tempo Giancarlo Petrini, ex direttore del Credito Cooperativo Romagnolo.

Petrini, com’è cambiato ultimamente il vostro lavoro?

"Il cambiamento riguarda l’aumento delle richieste di locazione, non certo della disponibilità di case. C’è una domanda altissima, mille volte superiore all’offerta. Tant’è che la nostra attività principale è proprio la ricerca di proprietari disponibili ad affittare".

Quali sono le resistenze dei proprietari?

"Temono di non poter rientrare in possesso del bene in caso di necessità e in tempi brevi. Vale il luogo comune che se affitti poi non riesci più a liberarti dell’affittuario. Ma è una falsa preoccupazione, la nostra esperienza di questi anni dovrebbe funzionare da garanzia".

Temono che non venga pagato il canone?

"No, non è quello il problema. Tra chi cerca ci sono anche manager, persone che vengono a lavorare qui da noi da altre realtà, o da altri comuni, studenti, giovani coppie. Abbiamo un rapporto stretto con i Servizi Sociali del Comune e solo qualche volta ci occupiamo di emergenze sociali o economiche".

Ci sono però casi in cui è stato necessario arrivare fino alla sfratto esecutivo.

"La nostra esperienza, anche per i rapporti che abbiamo con il Comune, è che nel giro di qualche mese si trova la possibilità di rendere l’appartamento al proprietario".

Chi sono i proprietari che fino ad oggi vi hanno messo a disposizione gli appartamenti ?

"Nel nostro pacchetto gestionale ci sono 34 proprietà della Carisp, 6 del Comune di Cesena, 11 dell’Asp, 2 della cooperativa La Posta e 3 della Cils. Il resto sono privati da cui noi affittiamo l’immobile che, a nostra volta, mettiamo a disposizione di chi cerca casa".

Che tipo di contratti sottoscrivete?

"Diverse tipologie, da quelli brevi, al 3 più 2 con cedolare secca, alle richieste degli studenti, anche se non è questa la nostra fascia d’elezione".

Quali sono le garanzie per chi mette a disposizione la proprietà?

"Facciamo l’intera gestione dell’alloggio, dall’incasso degli affitti, alle manutenzioni, alla parte legale in caso di sfratto, una garanzia di 4 mila euro per eventuali mensilità non pagate o danni all’appartamento, più il deposito cauzionario dei tre mesi da parte dell’inquilino. Seguiamo anche la cura degli alloggi visitandoli periodicamente. E questo è uno degli elementi che ci differenzia dalle agenzie immobiliari poiché siamo noi i sottoscrittori della locazione. Inoltre chi decide di usufruire di Fondaffitto ha una riduzione dell’Imu. I prezzi delle locazioni, tuttavia, sono un po’ inferiori a quelli di mercato. Affittuari e inquilini ci pagano il 3 per cento annuo del valore dell’affitto".