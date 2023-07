La missione in Africa di Castorri "Ho toccato la povertà estrema Ma gli occhi dei bimbi ridono"

di Luca Ravaglia

E’ il viaggio della vita, ma non è come quando torni e mostri le foto col mare, le montagne o i grattacieli sfavillanti. Nelle foto del vicesindaco Christian Castorri, rientrato da tre settimane in Mozambico passate insieme alla moglie Alice e ai tre figli in una missione coordinata dalle suore della Sacra Famiglia di Cesena, ci sono strade di terra, baracche nelle quali manca praticamente tutto e secchi d’acqua da farsi bastare per giorni. Quando torni da un viaggio del genere, non conta l’abbronzatura, ma il fatto che anche solo aprirsi una birra a fine giornata assume connotazioni completamente diverse. "Siamo stati a Charre, grande villaggio al centro del Mozambico, nella Diocesi di Tete – Castorri parte col freno a mano tirato. Non è questione di politica, di raccontare di cantieri o di promettere investimenti. E’ questione di raccontare uno spicchio di vita. Una vita che sai che c’è, ma che fino a quando non la vedi coi tuoi occhi, non puoi misurane la vera portata -. Laggiù dal 2005 è presente una comunità delle suore francescane della Sacra Famiglia, che ci ha ospitato. Per questo ringraziamo Suor Daniela. La comunità di Charre è accanto a quella dei missionari saveriani dove ha vissuto fino al 2011 padre Bruno Boschetti, missionario originario di Martorano, che a Charre è sepolto".

Come è nata l’idea?

"E’ partito tutto da mia moglie. Al primo incontro con le suore, ci hanno proposto di portare anche i figli. Non era mai andata una famiglia al completo. Credo che questa esperienza la porteranno nel cuore per sempre". Per arrivare a Charre serve ben più del navigatore sul telefono.

"Due giorni di viaggio di andata e altrettanti di ritorno: prima aereo, poi treno, poi auto. Per tre settimane il nostro riferimento è stata suor Sandra che, insieme alle suore Senid, Sindy e Carmen, a Sara e Fatima – due ragazze in cammino formativo - ci hanno fatto sentire a casa e parte di una bellissima famiglia". Cosa avete trovato?

"Abbiamo toccato con mano la povertà più estrema, quella in cui le persone vivono senza acqua e senza energia elettrica nelle loro capanne. Anche noi ci siamo lavati in cinque con un secchio d’acqua, riscaldata sul carbone. Col passare dei giorni diventava normale ciò che non è normale: impiegare 17 ore per percorrere 450 chilometri in pulmino. Recarsi alla fermata del treno (che passa uno o due giorni a settimana) senza sapere l’orario di passaggio e aspettare fino all’arrivo. Mezz’ora di connessione internet ogni 23 giorni. Ogni sacrificio però ci dava la possibilità di vivere una forte emozione umana che andava a ripagare il sacrificio stesso". Come trascorrevate le giornate?

"Abbiamo cercato di metterci a disposizione, cercando di dare aiuto (seppur piccolo rispetto a ciò che servirebbe) e conforto a chi ne aveva bisogno. L’Africa ti fa venire voglia di fare qualcosa, anche se spesso non sai cosa. Io mi sono dedicato soprattutto, insieme a Pietro e Francesco (i figli, ndr), a tinteggiare pareti. Alice, che è infermiera, ha fatto visita assieme alle suore ad alcune madri per il supporto di cibo e latte. Spesso madri o bimbi non sopravvivono dopo il parto, non è facile emotivamente".

Il ricordo più vivido?

"I tantissimi bambini, coi loro occhi profondi e i loro sorrisi allegri, nonostante tutto. La gioia che trasmettono pur vivendo nella povertà assoluta è una lezione di vita".

Avete lasciato qualcosa di materiale?

"Con i bagagli che avevamo a disposizione in aereo, abbiamo cercato di portare più possibile t-shirt, pantaloni e scarpe: ce le avevano indicate fra le cose più utili".

E cosa vi siete riportati a casa?

"L’allegria, la spensieratezza di chi è impaziente di condividere il suo niente. Erano orgogliosi di farci entrare nelle loro capanne, non per chiederci aiuto, ma per ospitarci. Ogni volta in cui ci muovevamo, ci seguivano in tanti, senza sapere dove andavamo. Per il solo spirito di farci compagnia. Restano le partite di calcio organizzate a piedi nudi, i pasti insieme, i vestiti della domenica. Resta il fatto che l’Africa e la sua gente ti prendono il cuore e ti cambiano la vita. Perché la gioia di chi non ha niente, sa piegare lo spirito di chi ha tutto".