La mitica 3ªA del Monti. Da sessant’anni si ritrovano e si fotografano

Un’amicizia che sfida il tempo, gli acciacchi, i vuoti di chi non c’è più, l’infilata dei giorni che sgranano i ricordi. Era l’anno 1965, si parlava di guerra anche allora ma era il Vietnam il nodo drammatico, negli Usa esplodeva la contrapposizione razziale e l’Europa era una giovinetta vivace e promettente, la benzina costava 120 lire al litro. Tutto questo, però, appena sfiorava i 25 studenti della terza A ("La mitica…", favoleggiano gli ex ormai oltre i 75) del liceo classico Monti che si preparavano, come succede oggi per i 1.439 studenti cesenati che affrontano l’esame di maturità. Non una scivolata morbida verso l’incerto, ma la conclusione di un impegnativo percorso di studi che chiudeva un’epoca gloriosa, com’è stata per tutti quella fase tra la scuola e il gradino successivo, ossia l’università, scelta logica per chi imboccava gli studi classici. Sessant’anni tondi sono trascorsi da quel passaggio ma - è qui sta l’eccezionalità - non c’è stato anno in cui la "mitica terza A" non si sia incontrata di nuovo, almeno due o tre volte l’anno, cementando un’amicizia che non molla. Fino ai 60 tondi. Ed eccoli ancora una volta insieme al tavolo di un ristorante ma solidi nel rinverdire con spirito goliardico gli anni mitici del liceo. Ogni incontro è finito in una sorta di librone-verbale (ne hanno collezionati quattro fino ad ora) con tanto di foto e delle battute o delle storie goliardiche emerse da quel piacere di stare insieme che gli anni non hanno indebolito. E delle battute più divertenti ne hanno addirittura fatto un un libriccino, per la gioia di raccontarsele di nuovo. Qualche anno fa hanno persino replicato una sorta di gita scolastica. E insieme hanno fatto una donazione alla Malatestiana per contribuire al restauro dei codici antichi. Molti, oggi, sono volti noti della medicina, della scuola, della società. Quasi tutti stanno andando verso un altro scorcio di vita, quello della pensione, ma tutti rispondono pronti all’appello. Come in quel 1965. Eccoli: Lorenza Menghi, Carlo Sozzi, Nicoletta Ballarin, Vincenza Berardi, Flavio Busi, Paola Casacci, Alberto Dradi Maraldi, Amelia Fuzzi, Lorenzo Ghezzi, Marilena Macrelli, Maurizio Meldoli, Mario Mercuriali, Laura Nisi, Luigi Pasini, Paolo Pizzoccheri, Ariella Severi, Lorenzo Santucci, Annamaria Drudi.

Elide Giordani