La mobilità green fa rete Cesena al primo posto, si aggiudica il bando

di Maddalena De Franchis

È fiore all’occhiello della regione per la promozione della mobilità ‘green’ e sostenibile: grazie al progetto ‘E pur ti muovi’, recentemente presentato nell’ambito di un bando regionale, Cesena è salita sul primo gradino del podio, lasciandosi alle spalle le altre città emiliano-romagnole e conquistando un finanziamento di 10mila euro. Obiettivo del bando è instaurare e consolidare rapporti di collaborazione tra gli enti locali dell’Emilia Romagna e quelli delle regioni partner Assia (in Germania), Nouvelle Aquitaine (in Francia) e Wielkopolska (in Polonia), con attività di scambio e confronto su politiche territoriali innovative, finalizzate al contrasto ai cambiamenti climatici.

"Ancora una volta – commenta l’assessora alla Mobilità sostenibile e alla viabilità Francesca Lucchi – l’ottimo lavoro dei nostri uffici e le azioni ideate e realizzate sul territorio in tema di politiche ambientali e spostamenti leggeri hanno fatto sì che Cesena fosse inserita nel novero delle città più sostenibili in regione e tra i distretti europei che più si impegnano su questo fronte. Grazie anche alla partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità di riferimento, mettiamo in atto svariate iniziative per la salvaguardia dell’ambiente e la riduzione degli impatti inquinanti. Con questo finanziamento potremo dar seguito al percorso di ‘E pur ti muovi’, sviluppando i temi contenuti nel piano urbano della mobilità sostenibile, e confrontandoci con Germania, Francia e Polonia a partire dalle azioni locali già avviate per la lotta ai cambiamenti climatici".

L’ampliamento della rete ciclabile nell’ambito della Bicipolitana, la progettazione della velostazione cittadina, l’avvio di programmi di spostamento condiviso a chiamata come ‘Bussì’, l’esecuzione delle opere di de-pavimentazione e de-sigillazione del suolo a Case Finali e l’attivazione di un laboratorio di progettazione urbana, dedicato alle cosiddette ‘smart city’ (letteralmente, ‘città intelligenti’) e ai servizi innovativi di trasporto pubblico basati sui veicoli a guida autonoma, sono solo alcune delle azioni messe in atto dall’amministrazione comunale di Cesena per favorire mobilità sostenibile ed efficientamento energetico. In questo contesto, il progetto ’E pur ti muovi’ ha preso avvio con un percorso di etnografia condivisa, articolato in due questionari che hanno fatto emergere alcuni profili di mobilità. Ciò aiuterà l’amministrazione a conoscere meglio le abitudini dei propri cittadini e facilitare la comunicazione delle politiche del territorio in tema di mobilità, salute e benessere.

Le amministrazioni regionali europee coinvolte, assieme alla nostra regione, in questa proposta progettuale (Assia, Nouvelle Aquitaine e Wielkopolska), collaborano già da qualche anno: tuttavia, grazie a questo nuovo percorso, da aprile a dicembre rafforzeranno ulteriormente la cooperazione, promuovendo nuove sinergie tra le singole città. Il programma europeo mira a stimolare, infatti, scambi e confronti multilaterali.