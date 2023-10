’La moda al tempo di Pascoli’, inaugurata mostra a Villa Torlonia

La moda al tempo di Giovanni Pascoli. Abbigliamento, accessori e cataloghi tra fine ‘800 e inizio ‘900. Nel Palazzo nobile di Villa Torlonia è stata inaugurata una mostra piena di novità e curiosità. Che abiti indossavano gli uomini e le donne contemporanei di Giovanni Pascoli? Quali erano gli accessori e abiti più in voga? E qual era il rapporto di Pascoli con la moda del suo tempo? La mostra ’La moda al tempo di Pascoli’, organizzata da AICS- Associazione Italiana Cultura e Sport intende rispondere a queste domande, utilizzando, proprio come faceva il poeta romagnolo nelle sue poesie, oggetti e documenti comuni, di tutti i giorni. Così, accanto ad abiti, accessori e cappelli il visitatore può osservare e sfogliare riviste di moda e cataloghi d’epoca.

Gli oggetti esposti provengono dalla collezione privata Marangoni, un percorso per riscoprire la quotidianità di un tempo. La mostra sarà visitabile dal martedi alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 fino al 21 dicembre. In occasione dei 120 anni dalla pubblicazione dei Canti di Castelvecchio, la mostra è dedicata alla moda italiana in collegamento con la figura e la vita del poeta romagnolo (1855-1912). Il periodo indaga gli anni tra il 1880 e la morte del poeta. L’esposizione consta di 30 oggetti originali articolati su 4 sezioni: moda maschile, moda femminile e infantile, biancheria, produzione artigianale. Federico Marangoni si è occupato della selezione dei materiali, della loro descrizione in catalogo e nelle didascalie, ma anche dei pannelli informativi e dell’allestimento dei materiali esposti al fine di integrarsi con gli ambienti e con il luogo in cui la mostra si svolge.

Ermanno Pasolini