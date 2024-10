La mostra di Marco Pesaresi ha portato 2.302 visitatori

In quattro mesi di apertura, 2.302 visitatori hanno colto l’occasione per vedere la mostra ’Portogallo 1989’ di Marco Pesaresi, allestita dall’1 giugno al 29 settembre a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli a San Mauro Pascoli, a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, con il sostegno del Comune di San Mauro Pascoli. Un bilancio positivo per l’allestimento inedito che si componeva di 100 scatti esposti nella suggestiva Sala delle Tinaie grazie a una collaborazione tra Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Savignano sul Rubicone e associazione Savignano Immagini. All’eccezionale riscontro di pubblico hanno contribuito, oltre alla presenza dei musei nel comparto di Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli la cui attrattiva è ricaduta positivamente sulla mostra, le visite guidate gratuite, rese disponibili dai curatori per comprendere meglio il racconto di viaggio scattato in Portogallo da Marco Pesaresi. Dice il sindaco Moris Guidi: "Ospitare una mostra di Marco Pesaresi a Villa Torlonia ci ha consentito di mantenere un rapporto privilegiato con la fotografia e con una realtà importante come Savignano Immagini. Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli è un polo culturale dove possono trovare spazio tutte le espressioni artistiche".