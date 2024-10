La mostra fotografica di Lardini apre Fuori conTesto 2024

Prende il via oggi, venerdì 11 ottobre, il Festival letterario e culturale Fuori conTesto 2024 (IX edizione), nato sotto l’egida del Centro Studi Valgimigliani di Palazzo del Capitano di via Fiorentina a Bagno di Romagna. Centro Studi intitolato a Manara Valgimigli, illustre grecista, filologo e scrittore, nato San Piero in Bagno nel 1876, morto a Vilminore di Scalve (BG) nel 1965. Apertura oggi pomeriggio, alle 16, con l’inaugurazione della mostra fotografica di Alida Lardini, cui prenderà parte, attraverso curiose incursioni pittoriche, l’illustratore Giacomo Bravaccini. Poi, alle 18, il Festival si sposterà nello storico salottino del Ristorante del Ponte di Via Cavour a San Piero, per la presentazione, a cura di Jessy Simonini, curatore e direttore della collana Le Oblique per Fernande, del romanzo "Sfinge. La costola di Adamo" di Eugenia Codronchi Argeli.

La sera, alle 21, a Palazzo Pesarini a S.Piero, guidati dall’archeologa e divulgatrice Francesca Ture, che da anni gestisce il progetto "Romagna Svelata", si andrà alla scoperta della storia e delle storie che riguardano il nostro Appennino, e in particolar modo il territorio di confine della Romagna toscana. Oltre a Ture, in questo percorso fra storia e natura, i partecipanti all’incontro saranno accompagnati da Andrea Boscherini, naturalista e divulgatore scientifico di S.Piero, da sette anni anche volto televisivo del programma Geo (Rai3). Inoltre, a far luce sul modo di svelare e raccontare l’Appennino e la Romagna attraverso i linguaggi dei social media sarà Silvia Alessandrini, assessora all’Innovazione urbana e culturale del Comune di Bagno di Romagna.

gi. mo.