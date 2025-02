La Motorizzazione non chiude. Il Ministero: "Ma manca personale"

Non sono piaciuti a Roberto Danieli, direttore generale territoriale del Nord-Est del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli articoli del 20 e 24 gennaio scorsi con i quali segnalavamo il progressivo depotenziamento e la sostanziale chiusura della sede di Cesena della Motorizzazione civile. Per questo ci ha scritto una lunga lettera con la quale ci chiede di pubblicare una rettifica e di avere "una diversa attenzione per le informazioni che potrebbero nuocere all’immagine di questa Amministrazione".

"Dal 2025 – si legge nella nota – la sede di Motorizzazione di Cesena non è stata affatto chiusa e non vi è stato alcun trasferimento di dipendenti a Forlì. Tutti i servizi di Motorizzazione civile sono resi sul territorio oramai da anni dall’Ufficio di Forlì-Cesena un unico ufficio dunque, che comprende oltre alla struttura di Forlì anche quella di Cesena. Tale ultima sede non ha mai avito un organico proprio ed è sempre stata organizzata in funzione della dotazione di personale della sede di Forlì che, a causa dei numerosi pensionamenti, vanta un numero esiguo di personale. Ciò precisato, occorre chiarire che, con la recente riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attuata con il D.M. 151 del 30.5.2024, l’Ufficio di Forlì-Cesena (un ufficio unico, avente due sedi operative, che prima era una Sezione coordinata della Motorizzazione di Bologna e che era, quindi ad essa subordinata) è divenuto esso stesso un Ufficio di rango Dirigenziale che ha acquisito anche il coordinamento delle Sezioni di Ravenna e Rimini. Tali ultime due Sezioni, che permangono esistenti entrambe e continueranno ad operare nei rispettivi territori, saranno coordinate, quindi non più dall’Ufficio Polo di Bologna, bensì dall’Ufficio di Forlì-Cesena. In sintesi, per effetto della suddetta riorganizzazione: 1) l’ufficio di Forlì-Cesena, non è stato penalizzato ma, al contrario, valorizzato, 2) nessun ufficio romagnolo è stato chiuso, né soppresso. La circostanza per cui a Cesena vi sia meno personale che a Forlì dipende purtroppo dalla carenza diffusa di organico che sussiste in ogni ufficio e che allo stato è impossibile colmare. Quanto precede, truttavia, non esclude che tutti i servizi di motorizzazione continuino ancora, sewnza alcuna modifica ed interruzione ad essere garantiti presso la sede di Cesena, che è dotata di un’area tecnica (deputata allo svolgimento di esami e revisioni) tuttora utilizzata in pieno e con frequenza giornaliera. A fronte di tutto quanto precede, non può parlarsi di chiusura della sede di Cesena, né di chiusura della sede di Ravenna".

In realtà a Cesena non esiste più, da tempo, lo sportello per il pubblico che ha bisogno di sbrigare pratiche cartacee, per le quali bisogna recarsi presso la sede di Forlì, come ben sanno agenzie di pratiche auto, concessionarie e autosaloni. Al telefono 0547/317284 non risponde nessuno, come segnalano molti utenti, e sulla targa metallica posta all’ingresso gli orari d’apertura sono stati cancellati.

Va sottolineato, inoltre, che la sede di Cesena è di proprietà dello Stato, mentre per quella di Forlì il Ministero paga un affitto di circa 200.000 euro all’anno: Forse per questo qualcuno aveva ipotizzato il potenziamento dell’ufficio di Cesena, ma è accaduto il contrario.