La musica blues di Ronnie Jones al Noi Lounge Music Club

Il Noi Lounge Music Club di Cesenatico nel fine settimana propone nuovi concerti sotto la direzione artistica di Fabio Nobile. Il primo appuntamento è questa sera alle 21.30 ed è dedicato alla musica blues, con protagonista Ronnie Jones (nella foto), uno dei cantanti e bluesman più originali. L’artista si esibirà accompagnato al piano da Michele Fazio, per una serata dalle melodie soul, con al centro la musica dell’anima.

È l’occasione per assistere dal vivo allo spettacolo di un cantante sulla scena da parecchi anni con il suo gruppo "I Soul Syndicate", con il quale ha anche inciso il cd "Again", mentre in precedenza ha collaborato, sempre come cantante, con personaggi di altissimo livello, e come solista ha inciso un buon numero di album e dischi di successo a livello europeo.

Ronnie Jones è molto stimato dalla critica e dall’ambiente della musica, tant’è che come compositore ha scritto oltre 200 pezzi anche interpretati da altri cantanti. Nel concerto di stasera la scelta dell’accompagnamento al pianoforte è dettata dal fatto di poter creare un ambiente più intimo con i suoi estimatori e con il club.

Gli interessati possono avere ulteriori informazioni e prenotare i posti, telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale in viale Roma ancolo viale Carducci. Gli appuntamento live nel locale affacciato in piazza Costa proseguiranno nel fine settimana con altre proposte selezionale da Nobile.

Giacomo Mascellani