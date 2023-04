La musica da ballo nel festival ’Sanliscio’

Prenderà il via il 28 maggio a Gatteo Mare nell’Arena Rubicone la prima edizione di ’Sanliscio’, il festival internazionale della musica da ballo. L’ambasciatore per gli eventi di Visit Romagna sarà Claudio Cecchetto. Tra gli ospiti, le orchestre Bagutti, Pietro Galassi, Roberta Cappelletti, Grande Evento, Omar Lambertini, Luca Bergamini. E ancora Mauro Ferrara, Walter Giannarelli, Fiorenzo Tassinari e le Emisurela sono solo alcuni tra i protagonisti scelti dal direttore artistico Moreno ’Il Biondo’ per le cinque serate di spettacolo, dal 28 maggio al 1° giugno.

In programma anche la consegna del Premio alla carriera ’Sanliscio’ il 30 maggio a Franco Bagutti. Prima dell’apertura del festival, il 27 maggio l’Arena Rubicone ospiterà ’Anteprima Sanliscio’, serata omaggio all’Orchestra Casadei: Riccarda, figlia del fondatore Secondo Casadei, Moreno il Biondo, leader dell’orchestra negli anni ‘90 e Mirko Casadei, figlio del re del liscio Raoul, che ne ha raccolto il testimone e dal 2000 guida l’Orchestra Casadei, saranno insieme sul palco per ricordare le due personalità che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Ospite Angela Benelli, violinista del maestro Ennio Morricone, che per l’occasione suonerà il violino di Secondo Casadei.

"Siamo la terra che ha dato i natali a Secondo e Raoul Casadei e a un genere musicale che è riuscito a divenire simbolo della tradizione di tutta la Romagna - commenta il sindaco di Gatteo Roberto Pari -; a Gatteo Mare il liscio si balla già all’alba in spiaggia, si legge nella toponomastica e si apprezza nell’arredo urbano, le nostre vie in estate si trasformano in balere. Le più grandi orchestre romagnole sono di casa, ma abbiamo investito anche sul futuro, dando spazio a nuovi interpreti e contaminazioni. Auspichiamo che l’iniziativa sia un passo per il riconoscimento del liscio come patrimonio Unesco".

Ermanno Pasolini