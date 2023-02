La musica degli Abba scalda Cesenatico

La musica dei mitici Abba al teatro comunale di Cesenatico. L’appuntamento è questa sera alle 21 quando andrà in scena il tributo alla band svedese. La Ndo di Ivan Boschi porta sul palco gli Abbadream, una delle principali tribute band mondiali del gruppo svedese, che si esibisce anche all’estero. È l’occasione per riscoprire un gruppo che negli anni ’70 fece ballare tutti, vendendo centinaia di milioni di dischi in meno di un decennio. Il quartetto composto da Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid "Frida" Lyngstad, si è sciolto nel 1982, lasciando ’orfani’ milioni di fan in ogni parte del globo. Da allora sono proliferate diverse tribute band che hanno parzialmente colmato l’enorme vuoto lasciato dagli Abba.

A Cesenatico andrà in scena ’The Ultimate Abba Tribute Show’, uno spettacolo di oltre due ore, centrato su tutte le storiche hit in versione originale, con l’aggiunta di brani minori ed altri tratti dal musical ’Mamma mia’. Gli Abbadream si presenteranno sul palco vestiti con parrucche e costumi degli Abba. I protagonisti sono Simone Giusti (Benny) al pianoforte, Antonio Gori (Bjorn) al basso, le due voci femminili Susanna Pellegrini (Frida) e Lara Moretto (Agnetha), con l’aggiunta di un batterista e di una chitarrista. Sul fondo del palco un grande schermo riprodurrà i videoclip originali degli Abba. Si inizierà con Voulez-Vous per proseguire con altri successi, tra cui gli intramontabili Dancing Queen e ’Mamma mia’. In chiusura la band proporrà un grande medley e farà ballare tutta la platea.

Per gli appassionati , è l’occasione di vedere dal vivo un gruppo che ripropone fedelmente le sonorità anni ’70 degli Abba.

I posti sono tutti esauriti, l’unica possibilità di avere un biglietto è quella di recarsi al botteghino prima dello spettacolo e sperare che vi siano delle disdette.

Giacomo Mascellani