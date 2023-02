La musica di JJ Vianello a ’Oltre il Festival’

Il cantante JJ Vianello (nella foto) di Cesenatico è a Sanremo. L’artista romagnolo per il secondo anno consecutivo partecipa a "Oltre il Festival", il quartier generale di tutte le radio che seguono la grande manifestazione allestito nella dimora storica di Villa Nobel. Per una settimana, grazie alla partnership con Radio Mediaset, i protagonisti del Festival, cantanti, musicisti, artisti e celebrities, hanno in Villa Nobel il riferimento per le interviste radiofoniche e gli incontri. È un luogo di relazioni stimolanti, all’insegna dell’eleganza, dove ovviamente si parla di musica, ma anche di arte, bellezza, design, futuro e sviluppo sostenibile.

JJ Vianello porta a Sanremo il suo grande repertorio di musica italiana, con i successi degli anni Cinquanta e Sessanta sino ai giorni nostri, magistralmente riarrangiati in chiave soul e jazz, che è la sua specialità.

"Sono molto felice di essere qui - ci racconta il cantante di Cesenatico -, perchè c’è un ambiente molto bello e sono convinto di poter aggiungere uno spessore di buona musica a quella buonissima dei partecipanti al festival. È una grande soddisfazione personale, pechè anche se non sono dentro Casa Sanremo, partecipare a "Oltre il Festival" per me è un evento importante, da vivere con le maggiori emittenti radiofoniche, che sono uno stimolo per la stagione primaverile e l’estate, che è il periodo in cui tengo tantissimi concerti. A Villa Nobel sono presenti gli studi di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Bella & Monella. Io sono arrivato domenica per l’inaugurazione, lunedì ho partecipato al Galà delle Radio Mediaset e durante il Festival di Sanremo tutte le sere prima e durante anche le stesse serate, mi esibisco dal vivo assieme ad altri artisti".

L’artista cesenaticense sul palco di Sanremo è in buona compagnia e frequenta i big della musica. Fra questi incontri c’è stato quello con il mitico Vince Tempera, all’anagrafe Vincenzo Tempera, un tastierista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra fra i più grandi di tutti i tempi, che ha scritto pagine indimenticabili di questa espressione artistica a fianco di altri personaggi.

A Villa Nobel JJ Vianello è la voce della band di Stefano Serafini, un grande musicista romagnolo originario di Rimini e considerato uno dei più talentuosi trombettisti italiani, di cui fanno parte Mecco Guidi al piano e all’organo, Daniele Bartoli alla chitarra, Fabio Ciucciarelli alla batteria, la voce di Sally Morriconi e naturalmente la tromba del leader Stefano Serafini.

Questo è un periodo molto buono per JJ Vianello, in quanto dopo l’esperienza a Sanremo è molto richiesto per portare la sua grinta e la sua voce sui palcoscenici di importanti piazze italiane e nei locali della riviera.

Giacomo Mascellani