La musica di Mussoni al Jam Session

Il Mauro Mussoni Quintet si esibisce a Cesenatico, per una serata evento sui brani del disco ’Follow the flow’. L’appuntamento è questa sera alle 21.30 al ’Jazz Club’ del Jam Session, dove sul palco suonerà dal vivo una formazione composta da Mauro Mussoni al contrabbasso, Simone La Maida al sax e al flauto, Massimo Morganti al trombone, Massimiliano Rocchetta al piano e Andrea Grillini alla batteria. Lo spettacolo è l’occasione per apprezzare l’album del grande contrabbassista, con sonorità ricche, in un’esibizione dove Mussoni guida un gruppo rinnovato ed arricchito dalla presenza del flauto e del sax alto.

Mussoni è considerato un grande del suo genere, da trent’anni collabora con numerosi jazzisti di rilievo, partecipando a festival e rassegne nazionali e internazionali. I suoi album recenti sono stati accolti con favore dalla critica. Simone La Maida è un sassofonista, compositore e arrangiatore, ha lavorato anche in teatro come musicista in diversi spettacoli, tra i quali ’Shakespeare in Jazz’, scritto e diretto da Giorgio Albertazzi, e ha suonato in festival italiani e internazionali. Morganti ha una carriera con attività concertistica che va dalle piccole formazioni alle grandi orchestre, in cui ha affiancato importanti artisti del panorama jazz. Ha all’attivo oltre 70 incisioni e cinque dischi di cui l’ultimo è ’Momenti’; nel 2001 ha fondato la Colours Jazz Orchestra. Rocchetta si è esibito in numerose rassegne jazz, collaborando con musicisti di spessore quali Bob Brookmeyer, Fabrizio Bosso e Tullio De Piscopo.

Anche Grillini vanta un curriculum importante e fra le varie esperienze ha preso parte al Human Rights Nights Film Festival promosso dalla Cineteca di Bologna, suonando al ’Soweto Art Festival’ e in varie città sudafricane. Consigliata la prenotazione allo 0547 404144 o al locale.

