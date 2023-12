La musica irlandese degli Etilisti Noti al Cafè degli Artisti

La musica irlandese sul lungomare è protagonista la vigilia di Natale. L’appuntamento è oggi alle 18 al Cafè degli Artisti, il locale sul lungomare frequentato da bikers e rockettari, dove suona e canta dal vivo il gruppo Etilisti Noti, per un concerto centrato appunto sulla musica folk dell’Irlanda. L’ingresso per assistere al concerto è gratuito. Informazioni ai numeri 347-2820859 e 340-5332619, oppure direttamente al locale sul lungomare Carducci all’angolo con via Milano. La programmazione al Cafè degli Artisti proseguirà poi martedì sera, per una rock night di San Silvestro che vedrà in consolle dj Wello.