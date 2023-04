La nascita della Costituzione: viaggio dal fascismo alla cultura della pace e della non violenza

Lo storico Miro Flamigni ci ha spiegato il percorso che si è seguito per arrivare a possedere una vera e propria Costituzione, che dal 1948 accompagna e sostiene lo Stato italiano. La Costituzione non è il frutto solamente dei costituzionalisti, ma bensì di un processo storico, che l’Italia ha compiuto nel secondo conflitto mondiale. Il professore ha riferito il modo in cui il regime fascista abituava, fin da piccoli, i bambini ad obbedire agli ordini che i superiori impartivano, venivano organizzati anche campeggi militari per ragazzi da addestrare ai combattimenti. Flamigni ha poi mostrato una cartolina che venne diffusa in Italia nel periodo fascista con lo scopo di istigare la popolazione a diventare razzista. Rappresentava gli Etiopi che morivano a gambe all’aria come gli insetti; gli italiani erano raffigurati con equipaggiamenti di gran lunga superiori a quelli che avevano a disposizione gli Etiopi. Verso la metà dell’incontro l’esperto ha esposto le situazione che ha dovuto affrontare l’esercito italiano in vari e difficili scenari: durante l’operazione Barbarossa, in Russia, l’esercito italiano è stato costretto al ritiro con moltissime vittime a causa dell’equipaggiamento inadeguato fornito ai soldati. Nella spedizione in Nord Africa si è verificato il medesimo problema, ma non per via del freddo, bensì per via del caldo presente in quell’ambiente secco e afoso.

Durante la guerra la popolazione fu ridotta alla fame, perché i lavoratori erano costretti a turni molto massacranti per produrre armi da consegnare all’esercito concentrato sul fronte. Venivano sottopagati e non avevano soldi per procurarsi i viveri per continuare a condurre una vita dignitosa. Per questa situazione il 24 luglio 1943 i generali del Gran Consiglio del fascismo obbligano Mussolini a dare le proprie dimissioni. Così viene arrestato per ordine del re Vittorio Emanuele II. Il giorno successivo, Pietro Badoglio assume l’incarico di capo del governo. Con il passare del tempo Badoglio firma degli accordi segreti con l’America per stipulare con essa un’alleanza; nel frattempo però comunica alla Germania che avrebbe continuato la guerra al suo fianco, ma nonostante questa dichiarazione il paese tedesco rimane diffidente nei confronti dell’Italia; per questo motivo fa schierare delle truppe ai confini del paese Italiano per conquistarlo, inoltre intima ai soldati Italiani di arrendersi, promettendo loro che sarebbero stati riportati in Italia ma vennero, invece, dirottati alla volta dei campi di concentramento, mentre i componenti dell’esercito che non si arresero diedero inizio ad una lotta partigiana. Secondo noi è stato un incontro davvero fondamentale per conoscere la storia del nostro Paese ed inoltre è stato molto utile per riuscire a comprendere gli errori, compiuti in passato da persone senza anima e senza cuore e accecate dal potere: questi sono errori in cui non bisogna ricadere.

Vittorio Baiardi e Nicolò Frani, III C media di Savignano