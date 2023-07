La natura al centro di Fu Me festival Ad aprire le danze Nicola Galli

di Raffaella Candoli

È ’Umana natura’, il titolo della cinque giorni del Festival Fu Me (abbreviazione di Future Memorie). La quarta edizione del progetto di Alchemico Tre, che si svolge da mercoledì a domenica per la direzione artistica di Michele Di Giacomo, indaga il rapporto tra esseri umani e natura. "Stiamo assistendo - spiega di Giacomo -, a fenomeni climatici e naturali dall’impatto sempre più forte. L’alluvione che ha colpito la nostra Romagna ne è una dimostrazione. Tangibili sono le conseguenze della crisi climatica nelle nostre vite e sempre più irrimediabile è l’effetto delle azioni umane sulla natura: inquinamento, deforestazione, cementificazione. Tutto questo ci dimostra come il rapporto tra esseri umani e natura debba cambiare... Siamo ancora in tempo?".

Il festival multidisciplinare per immaginare nuovi futuri, si aprirà questa sera alle 20, nel Cortile delle Palme (San Biagio), in via Aldini, con ’Il mondo altrove: una storia notturna’ (in replica sabato alle ore 19.30) concept, coreografia e danza di Nicola Galli, coreografo e danzatore internazionale under 35. Sempre mercoledì alle 21.40, al chiostro di San Francesco il poeta, scrittore, regista e paesologo Franco Arminio proporrà un reading su poesia e provincia, un viaggio nell’Italia dei piccoli paesi spopolati. Domani alle 19 (in replica venerdì alla stessa ora) ’Botanica Queer. Percorso nel lato drag della Natura’ delle Nina’s Drag Queens (performance itinerante nel centro storico di Cesena), unica compagnia teatrale in Italia a recitare in drag; un happening di teatro sulla radice del pregiudizio.

Debutta alle 21.40, di domani, al Parco di Villa Silvia Carducci ’Una riga nera al piano di sopra’ di e con Matilde Vigna, monologo sull’alluvione del Polesine del 1951, e tragedia personale, per parlare di fuga delle proprie case. Sempre a Villa Silvia, venerdì alle 21.40, Babilonia Teatri presenterà ’Mulinobianco. Back to the green future’ di Enrico Castellani e Valeria Raimondi, prodotto con La Corte Ospitale.

Sabato dalle 10 presso la Ex Chiesa della Spirito Santo, laboratorio di teatro dal titolo Dietro lo specchio. Spazio alla musica sabato alle 20.30: aprirà la serata a Villa Silvia, Clemente Guidi; seguirà Colombre, cantautore indie col nuovo album Realismo magico in Adriatico. Fu Me Festival 2023 si chiude domenica con due speciali appuntamenti. Il primo si terrà alle 19, nell’ex Chiesa dello Spirito Santo dove debutta ’Inside me’, dialoghi fallimentari con la natura, una performance in cuffia wireless di (S)blocco 5.

Alle 21.40 si torna a Villa Silvia per ’L’estinzione della razza umana’ con il testo e la regia di Emanuele Aldrovandi, drammaturgo under 40. Hera collabora al Festival fornendo gratuitamente acqua fresca da bere.