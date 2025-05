La Nazionale cantanti ’gioca’ a tavola

di Ermanno PasoliniTutti a tavola all’hotel Estense di Gatteo Mare: i 18 protagonisti della nazionale italiana composta da cantanti, comici e attori che si sono allenati sul campo sportivo hanno partecipato alla cena spettacolo guidati da Moreno il Biondo felicissimo dopo che la Nazionale Cantanti ha eletto Gatteo Mare come "La casa della nazionale cantanti" e dove ha fatto due giornate di ritiro per prepararsi all’incontro che li vedrà protagonisti a L’Aquila, martedì 15 luglio, per "La partita del cuore 2025... La rivincita". C’erano il presidente e capitano Enrico Ruggeri con il mister e giocatore Moreno Conficconi, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni, Marco Ligabue e Andrea Da Vinci. Ha detto Enrico Ruggeri: "Sono 41 anni che faccio parte della Nazionale Cantanti e la prima partita la giocai a Mantova contro la nazionale piloti. Prima di tutto sono un appassionato di calcio e soprattutto mi piaceva restituire alla vita la fortuna che avevo avuto. Al di là del talento se sei qua è perchè sei una persona fortunata e quindi c’era anche la voglia di dare un senso sociale alla fortuna della quale avevo usufruito nella vita. Da allora ho disputato 250 partite e ancora mi sento di scendere in campo come farò all’Aquila il 15 luglio. Fino a oggi abbiamo raccolto 120 milioni di euro distribuiti a centinaia di associazioni".Ha continuato Gian Luca Pecchini direttore generale da oltre 40 anni della Nazionale Cantanti: "Sono contento di avere dedicato la mia vita alla Nazionale Cantanti che è una iniziativa che aiuta chi purtroppo nella vita è stato meno fortunato. Sicuramente è una intima soddisfazione. Tutto nacque a Coverciano nel 1981 quando Italo Allodi organizzò un corso di direttori di società di calcio. Mogol voleva organizzare una squadra di calcio di cantanti per aiutare i bambini. Passò da Coverciano e lì avvenne il nostro incontro e piano piano cominciò l’avventura aiutato dai miei colleghi che alcuni erano direttori delle squadre di calcio. Le prime due partite le giocammo a La Spezia e a Suzzara il comune dove sono nato. Mi piace sottolineare la sensibilità, la generosità, l’impegno di grandi artisti come Mogol, Morandi, Riccardo Fogli, Umberto Tozzi, Sandro Giacobbe, Andrea Mingardi, Gianni Bella. Abbiamo avuto grande visibilità e straordinaria partecipazione di pubblico con grandi incassi e siamo stati nei più grandi stati italiani e all’estero. E nel 1992 nacque la partita del cuore". Presenti all’hotel Estense il sindaco Roberto Pari, il presidente del Gatteo Mare Turismo Massimo Bondi e Claudio Cecchetto.