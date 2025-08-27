La nazionale italiana prepara la nuova stagione in riviera

Si è concluso a Cesenatico lo stage dei discesisti della nazionale italiana che partecipano alla Coppa del Mondo.

Per una settimana, sotto la direzione del professor Giampaolo Ciavolella, gli azzurri si sono infatti allenati intensamente in riviera, negli impianti di Accademia Acrobatica, in vista della preparazione dell’inizio del campionato, che li vedrà impegnati nelle piste più difficili del circo bianco.

Ciavolella, una delle colonne portanti dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico, assieme a Franca Casadei e Alessandro Zamagni, nell’ambiente è considerato uno dei tecnici di riferimento nazionale ed internazionale per questa disciplina.

Sono infatti ben dodici anni che Cesenatico ospita gli sciatori italiani e la ragione non si può certo andare a ricercare nel paesaggio, dal momento che le coste romagnole nel cuore dell’estate sono ben lontane dalle montagne innevate. La ’valanga azzurra’ ha in effetti scelto Cesenatico proprio per la rinomata competenza del ’professor’ Ciavolella.

I discesisti di Coppa del Mondo sono arrivati negli impianti di Cesenatico Ponente lo scorso 13 luglio su disposizione della Fisi, la Federazione Italiana Sport Invernali, che ha organizzato, come da tradizione, uno stage di cinque giorni di allenamento atletico per una parte del gruppo di velocità di Coppa del mondo e di Coppa Europa.

Presenti a Cesenatico Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi (a scopo riabilitativo), Florian Schieder, Gregorio Bernardi, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Max Perathoner, Marco Abbruzzese, Matteo Franzoso e Leonardo Rigamonti. Il gruppo è stato guidato dal coach Lorenzo Galli, con Alex Prosch, Einar Prucker, Davide Verga e Matteo Ferrara.

Lo scopo dello stage era acquisire competenze motorie per aiutare gli atleti in certe situazioni, soprattutto nella gestione del corpo nello spazio, aumentare la sensibilità alla risposta nei confronti di superfici di differente densità e alla reazione a variabili improvvise, anche in situazioni di cambi repentini di inclinazione, velocità e visibilità.

Giacomo Mascellani