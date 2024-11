La nipote di Paolo Borsellino alla giornata della legalità

Savignano sul Rubicone ospiterà Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino e impegnata da sempre nell’ambito dell’educazione alla legalità. L’evento, organizzato da Lions Club del Rubicone in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore "Marie Curie" di Savignano sul Rubicone e il sostegno del Comune, si terrà venerdì 22 novembre al Cinema Teatro Moderno. La mattinata sarà totalmente dedicata agli studenti del "Marie Curie" con i giovani nel teatro Moderno e ripreso e trasmesso in diretta streaming, per permettere a tutte le 31 classi dell’istituto superiore di seguire l’evento. La serata sarà aperta a tutta la cittadinanza che potrà ascoltare Roberta Gatani, e la sua testimonianza di impegno a favore della legalità. Alla presentazione dell’evento c’erano il sindaco Nicola Dellapasqua, il presidente del Lions Club Rubicone Elvis Bianchi con una decina di soci, Mauro Tosi preside del Marie Curie, le insegnanti Teresa Calasaspro e Luciana Trombetta e Corrado Monti presidente di RomagnaBanca. Roberta Gatani, figlia di Adele, sorella di Paolo Borsellino, dal 2016 è responsabile di "La Casa di Paolo", fondata insieme allo zio Salvatore Borsellino: un progetto sociale ed educativo che ha preso vita nei locali della ex farmacia di famiglia, nel quartiere popolare della Kalsa a Palermo. Il progetto accoglie giovani ragazzi in difficoltà familiare, con lo scopo di allontanarli dalla criminalità organizzata. Roberta Gatani è inoltre autrice di "57 giorni. Ti porto con me alla casa di Paolo"; il libro ripercorre i 57 che separarono la strage di Capaci dalla strage di via D’Amelio.

Ermanno Pasolini