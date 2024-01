La nona vittoria di fila

La nona vittoria consecutiva della Cesena Basket 2005 nel campionato di Divisione Regionale 1 (ex serie D) è arrivata a Massa Lombarda al termine di una gara da montagne russe, archiviata 64-76 (21-4, 44-26, 50-42), grazie a una rimonta da – 21. Massa Lombarda ha infatti travolto Cesena nei primi due quarti, per poi spegnersi nella seconda parte dell’incontro e lasciando ai biancazzurri la possibilità di cambiare il corso di un incontro che pareva segnato. L’inizio è da incubo, Cesena segna solo 4 punti nei primi dieci minuti e a un soffio dalla fine del secondo quarto coach Vandelli viene espulso. Però al ritorno dagli spogliatoi inizia la rimonta, che si concretizza nell’ultima frazione, grazie in particolare a Panzavolta (26, foto) e Balestri (19). Gli ospiti mettono in cassaforte il risultato controllando i possessi per costringere la difesa di casa a ripetuti falli, ampliando un vantaggio a dimensioni impensabili solo pochi minuti prima. Ai tanti fischi già ampiamente distribuiti sul campo si aggiungono altri tecnici e in ultimo l’espulsione di Fabiani (già in panchina per falli) a chiudere una serata indiscutibilmente pirotecnica.