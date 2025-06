La nonna bambina degli ultimi Magalotti

La chiamano la bambina dei Magalotti. Augusta Testi, 85 anni, è la più anziana a essere rimasta ad abitare nella Borgata dei Magalotti a Gualdo di Borello, al confine fra Roncofreddo e Cesena. Una volta vi abitavano oltre 80 persone in 9 case. Il primo Magalotti trovato negli archivi e residente in quella borgata si chiamava Giacomo e risale al 1586, ben 439 anni fa. Oggi sono rimaste 4 famiglie con 8 persone che ogni anno organizzano il ritrovo in festa. Augusta Testi, è vedova di Primo Pavirani dal 1997 che era figlio di Maria Magalotti. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Adolfo che abita con la moglie Isabella nella borgata dei Magalotti e Rosa che abita poco distante.

Che lavoro ha fatto nella sua vita?

"La contadina con i miei geniori e poi per 22 anni nel reparto macelleria dei polli di Amadori".

Com’era la vita nel borgo 70 anni fa?

"Eravamo 15 persone. Poi piano piano le altre famiglie sono andate via e siamo rimasti noi quattro: io, mio marito e i nostri due figli. Poi però i figli si sono sposati e sono arrivati i nipoti. E’ sempre stata una grande famiglia e anche i nipoti pur avendo la casa fuori dalla borgata, vengono sempre qui".

Cosa ricorda di quei giorni della sua gioventù?

"Ho passato tutta la vita lavorando nei campi prima di sposarmi e anche dopo. Pochi divertimenti e tanto lavoro, fra la campagna e le faccende di casa. Spesso in estate si lavorava giorno e notte".

Cosa le piaceva cucinare?

"Fare la sfoglia e le tagliatelle, tutto a mano come la piadina. Poi gli arrosti".

E vero che fino a due anni fa andava a fare la spesa con la Vespa?

"Sì e mi è sempre piaciuto perchè abitando sul monte non si poteva andare in bicicletta e così nel 1992 mi comprai una Vespa. Sono caduta due volte per colpa degli altri che mi hanno attraversato la strada senza accorgersi che arrivavo io. Solo la prima volta mi sono fatta male e sono stata all’ospedale".

Come vede il mondo di oggi? "Male. C’è troppa cattiveria, poveri bambini ammazzati da troppe guerre, giovani che non hanno più il senso della vita, mariti che ammazzano le mogli. Ho una grande nostalgia del passato, dei miei anni quando anche se c’era da lavorare tanto, c’erano più pace e più serenità".

