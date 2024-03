"La nostra autobiografia in versi di Pasolini"

L’attore Luigi Lo Cascio per la regia di Marco Tullio Giordana impersona Pier Paolo Pasolini, nello spettacolo-biografia intitolato "Pa’" di scena al Bonci da domani a sabato alle 20.30, e domenica alle 16. Costruito drammaturgicamente da Giordana e Lo Cascio (con la partecipazione di Sebastien Halnaut), su una tessitura di versi dell’intellettuale a 102 anni dalla sua nascita "perché non c’è parola, virgola, capoverso che non provenga dalla sua opera, tanto che potremmo definirlo un’autobiografia in versi", il monologo racconta un Pasolini che si interroga sul senso della vita e della missione dell’essere umano e ne ripercorre la vita fino al tragico omicidio del 2 novembre 1975. Pà’ era come lo appellavano i "suoi ragazzi di vita".

Lo Cascio, Pasolini di cui lei veste i panni entra sul palco dalla platea per andare alla propria scrivania e qui si snoda un flusso di ricordi a partire dai luoghi dell’infanzia.

"Il mondo di Pasolini è stato complesso e contraddittorio. Nella raccolta poetica ‘La meglio gioventù’ esprime una sorta di idillio per quel periodo vissuto e descritto come una sorta di giardino incantato. É il paesaggio della sua infanzia non ancora contaminato dal degrado della periferia romana. La passione per il mondo rurale e proletario del Friuli dalle tradizioni millenarie, fa tuttavia trapelare la convinzione che quella condizione è destinata a scomparire assorbita dalla società moderna, tant’è che quello stato felice lo definisce di disperata vitalità".

Indagare la vita di Pasolini per poi diventarne la persona cosa le ha fatto scoprire e con quali sentimenti?

"La scelta fondamentale non è tentare un processo di identificazione, o di somiglianza, anche se c’è un accostamento a Pasolini, anche attraverso gli aspetti che lo caratterizzavano, con quei suoi occhiali scuri. Il mio è un modo di avvicinarmi senza volerlo diventare; c’è piuttosto una sensibilità attoriale verso la persona, quei versi commoventi, io stesso ne divento spettatore. Piuttosto domandiamoci se la poesia e le tematiche di Pasolini hanno ancora un senso se pronunciate da altri. Non si può non lasciarsi travolgere dai sentimenti da lui espressi".

Pasolini ha pagato, in tutti i sensi, la sua condotta di vita, il suo essere così senza pudore.

"Si parla di spudoratezza secondo le convenzioni della società e della ortodossia. Potremmo essere noi bigotti nei confronti della sua nudità intellettuale, a quel suo offrirsi senza filtri alla omosessualità, costatagli ben 33 processi. Aveva peraltro una sua sensibilità religiosa, fin da ragazzino nutriva ‘invidia’ per quel Cristo crocifisso non simbolo religioso, ma del martirio e dell’avere dato la propria vita per gli altri".

Che cosa rappresenta la presenza-assenza dell’attore Sebastien Halnaut?

"Sebastien dà forma ai soggetti che evoco: ad esempio la presenza in spirito del fratello, la cui morte è stato un trauma mai superato, partigiano che morì per degli ideali e che rappresenta anche una costante nella vita artistica e compositiva di Pasolini il quale nutriva una ammirazione verso chi moriva per degli ideali. Pasolini preconizza la propria morte e, pur essendo ateo subisce la fascinazione del Cristo morto e che risorge dando una luce di speranza all’umanità".