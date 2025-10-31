"La nostra gita in Ligura, esperienza di bellezza e spiritualità"

Un gruppo di parrocchiani di Castelvecchio, insieme ad alcuni amici di Gatteo e San Mauro Pascoli, ha fatto una indimenticabile gita di quattro giorni verso le splendide Cinque Terre, sotto la guida attenta di Gigi e di don Paolo Bizzocchi parroco a Savignano sul Rubicone. Dice don Paolo: "L’itinerario, ricco di momenti di fraternità, preghiera e scoperta, ha saputo unire spiritualità e bellezze naturali. Domenica, prima di rientrare a casa, ci siamo recati a Sestri Levante, dove abbiamo celebrato la messa, un momento culminante che ha dato senso e significato a questa esperienza di Comunità. Dopo il pranzo, siamo rientrati in hotel per preparaci alla partenza per Savignano, giungendo a sera, stanchi ma felici". Continua don Paolo: " Ogni giorno è stato caratterizzato da momenti di preghiera e gratitudine. La celebrazione dell’Eucaristia nei luoghi che abbiamo visitato ci ha permesso di valorizzare non solo i paesaggi, ma anche le relazioni umane che si sono create. Questa esperienza ha rinvigorito il nostro spirito e rafforzato i legami tra di noi, unendo la bellezza del creato con la gioia della comunità. Un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti che hanno reso questa gita memorabile: il vero schiudere della bellezza si trova nel modo in cui ci prendiamo cura gli uni degli altri, sempre guardando a Gesù".

e.p.