"La nostra identità ha sede nelle esperienze vissute e nella memoria: nei ricordi scopriamo noi stessi"

"Non è vero che non ricordo più niente, i ricordi sono ancora là, nascosti nel grigio gomitolo del cervello, nell’umido letto di sabbia che si deposita nel fondo del torrente dei pensieri: se è vero che ogni grano di questa sabbia mentale conserva un momento della vita fissato in modo che non si possa più cancellare ma seppellito da miliardi e miliardi d’altri granelli".

Questa citazione di Calvino si sposa con la messinscena di ’Ferito a Morte’ per il tema dello spettacolo e per l’ambientazione. L’acqua del mare, elemento di grande vigore scenico, ha il compito di immergere lo spettatore nel flusso dei ricordi e nella forza dello scorrere del tempo. L’etimologia della parola ’ricordare’ significa ’richiamare in cuore’, le proprie memorie possono portare sentimenti contrastanti, scaldare l’anima e lacerarla al tempo stesso, ma la cosa certa è che appartengono per sempre al passato, come detto dal protagonista. Ricostruire i ricordi vuol dire riscoprire noi stessi, poiché la nostra identità ha sede nella memoria, nelle esperienze vissute e nella rielaborazione di esse per poter cambiare come persone. Risalire al passato ci fa capire come il tempo continui a sfuggirci senza la possibilità di fermarlo seppur fissando i momenti fondamentali.