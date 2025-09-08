La Notte Bianca di Savignano . In diecimila riempiono le piazze

Una Notte Bianca con oltre diecimila presenze e le auto parcheggiate a più di un chilometro dal centro storico di Savignano sul Rubicone. Un grande successo di pubblico ha coronato la quattordicesima edizione della Notte Bianca di Savignano. L’edizione 2025 è stata articolata in quattro stage musicali che hanno animato altrettante piazze del centro storico. In piazza Borghesi dalle 21 Roxy bar live, storica tribute band di Vasco Rossi e, a seguire, musica da ballare con i dj e gli speaker di Radio Studio Delta. In piazza Amati i ragazzi del Fritz Bar di Cesena, con il mood di un vero e proprio club a cielo aperto, hanno suonato Massimino Lippoli e Meo. Piazza Giovanni XXIII con al centro il chiosco botanico è diventato un magico bosco di funghi giganti in collaborazione con la festa più divertente dell’estate: La Fornace. In corso Perticari, davanti al bar Galleria, il sound reggaeton del Bocachica ha suonato fino a notte fonda nello stage che lo ha visto nascere oltre 10 anni fa. A completare l’offerta musicale, oltre 20 espositori selezionati per uno street market di qualità in collaborazione con Rimini Marketplace e nel cuore di Piazza Borghesi food truck e specialità on the road. La Notte Bianca è stata organizzata da I-Fest con il supporto del Comune di Savignano sul Rubicone.

La Notte Bianca ha acceso il paesaggio urbano con una spettacolare celebrazione notturna di persone, musica arte e spettacolo. Dalle 19 alle 2, le strade della cittadina hanno ospitato un vasto programma di intrattenimento. L’organizzazione curata dall’associazione I Fest di Gianmarco Casadei, Mattia Guidi, Andrea Del Pizzo e Manuela Straface ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della Notte Bianca 2025. "Siamo felici – hanno detto – di avere bissato il successo di Piadiniamo portando ancora una volta migliaia di persone in centro storico. La Notte Bianca è stato il nostro esordio come organizzatori nel 2009, ben 16 anni fa. Coinvolgere quattro piazze nel centro storico era una sfida e ci siamo riusciti. Ringraziamo l’amministrazione comunale che sposa sempre con entusiasmo le nostre proposte che speriamo portino i savignanesi a scegliere più spesso di vivere alla sera la propria città". Ermanno Pasolini