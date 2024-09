La ‘Notte bianca’, si balla nelle piazze fino alle tre di notte

Questa sera dalle 20 alle 3 di notte nel centro storico di Savignano sul Rubicone torna la Notte Bianca. Ingresso gratuito. Giunta alla sua tredicesima edizione, la manifestazione ospiterà l’ultima vincitrice di X-Factor Italia: Sarafine. Si parte dalle 19 al Chiosco Botanico, dove per i più piccoli sarà possibile divertirsi con il Kid’s Drive in. L’inizio ufficiale della serata è previsto alle 20 con i mercatini di creatori di ingegno e vintage lungo corso Vendemini, area food in Piazza Borghesi. Dalle 21.30 via libera alla musica per tutti i gusti con i dj set posizionati in 4 diverse location: corso Perticari (fronte Bar Galleria) sarà dedicato al Raggaeton e alla Trap, Piazza Amati ricorderà l’esplosività degli anni ’90, mentre in Piazza Castello risuoneranno gli storici ritmi anni ’70 e ’80. Il palco principale in Piazza Borghesi, sarà affidato all’esperienza e all’eleganza della selezione House Club di DBG, dj e producer già resident del Pineta di Milano Marittima.