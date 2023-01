La notte brava dei ladri al ’Cubo’ Assalto alla Cils e al liceo classico

di Luca Ravaglia

La Befana si porta via le feste, i ladri provano con altro. Dopo l’Epifania la zona della stazione ferroviaria è tornata al centro degli interessi della microcriminalità che ha preso di mira i luoghi che si affacciano nella zona ormai costantemente al centro delle pagine di cronaca. In questa occasione sono stati effettuati furti (o tentati furti) con scasso. Peraltro ai danni di luoghi particolarmente sensibili, come una scuola e un centro frequentato da persone diversamente abili. Tutti edifici dove ormai in ogni caso sono state prese le dovute precauzioni per tenere alla larga sgraditi visitatori, come dimostra il fatto che i raid non hanno probabilmente soddisfatto le aspirazioni degli intrusi, costretti a fare i conti con un magro bottino. A finire nel mirino è stata anche la struttura gestita dalla cooperativa Cils in piazzale Sanguinetti: i ladri avevano probabilmente adocchiato un distributore automatico di bibite vicino all’ingresso e hanno provato ad arraffare il denaro contenuto al suo interno. Purtroppo per loro però non appena hanno forzato la porta, è scattato l’allarme che tiene monitorato l’intero edificio e per di più i gestori della struttura, consapevoli dei rischi ai quali è soggetta l’area, svuotano le cassettiere con grande frequenza. Dunque gli scassinatori hanno dovuto agire molto in fretta per scongiurare il rischio di essere intercettati dalle forze dell’ordine e d’altra parte hanno potuto arraffare soltanto una modesta quantità di denaro. Resta però il problema dei danni causati.

Copione molto simile a pochi passi di distanza, sul lato del ‘Cubo’ che ospita la sede del liceo classico Monti. "Tutto il complesso – ha spiegato la dirigente Simonetta Bini – è coperto da un impianto di allarme. Tutto tranne una porta che conduce a uno sgabuzzino che non è in comunicazione con il resto dell’edificio e che non contiene oggetti di valore. Chi ha forzato quella porta non ha dunque potuto rubare nulla". La dirigente scolastica riconosce in ogni caso un aumento della vigilanza nell’area. "Negli orari diurni in cui la scuola è aperta in effetti la presenza delle forze dell’ordine è costante, così come i controlli effettuati a chi frequenta l’area. E’ un segnale che apprezziamo e che speriamo continui a ripetersi, nell’interesse di tutti. Va certamente nella direzione giusta anche la decisione di chiudere l’accesso al complesso con nuovi cancelli. Abbiamo letto la notizia sulla stampa e non siamo ancora stati coinvolti direttamente, ma resta il fatto che mettere in sicurezza il Cubo è prioritario. Non è un caso che ormai nessuno utilizzi più le scale di comunicazione tra il parcheggio interrato e la superficie: il rischio di fare brutti incontri è decisamente concreto. Piuttosto, gli insegnanti scendono dall’auto e tornano indietro, uscendo utilizzando la rampa di accesso dei veicoli. Alla luce del sole".