La notte dei fuochi. Esplodono i bancomat di Sogliano e Settecrociari

Sono scappati senza una banconota i ladri che hanno fatto esplodere il bancomat del Credit Agricole di Sogliano al Rubicone e hanno tentato poi di fare il bis alla Bper di Settecrociari. Un boato enorme, tanto da svegliare gli abitanti nel centro storico di Sogliano. Molti sono scesi in strada credendo che si trattasse del terremoto in quanto poco prima una forte scossa c’era stata in Umbria. Invece alle 2.30 di ieri mattina, domenica, una bomba, probabilmente all’acetilene, è stata messa nel bancomat del Credit Agricole nella piazzetta Garibaldi. Prima i malviventi sono entrati da una porta laterale e hanno piazzato il congegno. Poi c’è stata una forte esplosione e subito gli abitanti si sono svegliati, alzati in fretta e furia e affacciati alla finestra cominciando a urlare. Due malviventi erano all’opera, un terzo faceva il "palo" e un quarto era in un’auto. Come hanno riferito i soglianesi che li hanno sentiti parlavano italiano. Bottino in fumo: le banconote sono bruciate nell’esplosione. I danni sono ingenti. Oltre al bancomat sono saltate le porte e le finestre anche dalla parte opposta. Probabilmente i ladri hanno pensato che si trattasse di un vecchio bancomat in una banca di montagna. E invece quello installato era dei più sofisticati che lascia in pratica i ladri a mani vuote. Così vistisi anche scoperti perchè la gente nel frattempo aveva già chiamato i carabinieri, sono scappati con le pive nel sacco e hanno continuato il loro tour di bancomat andando a colpire quello di Settecrociari. Mentre scappavano hanno anche perso due caricatori inesplosi. Sono intervenuti gli artificieri per portarli via. Su Sogliano al Rubicone ha detto l’assessore Gianfranco Bernucci: "Non abito nel centro storico, ma sotto le mura a 100 metri dalla banca. Il botto ci ha svegliati e abbiamo pensato al crollo di una casa. Poi abbiamo visto del fumo e sono andato a vedere direttamente perchè la preoccupazione era tanta. Era già arrivata la vigilanza notturna, ma soprattutto tanta gente impaurita e molta polvere perchè i ladri hanno usato gli estintori. A Sogliano al Rubicone questa è stata la prima volta di un bancomat fatto saltare. Oltre vent’anni fa ci fu una tentata rapina alla allora Cassa di Risparmio di Cesena, poi Credit Agricole". A Settecrociari invece gli stessi malviventi alle 3 hanno manomesso lo sportello automatico della Banca Bper. Il danneggiamento è stato forte e nell’intenzione dei ladri c’era quello di fare un buco per infilare la ‘marmotta’ con l’esplosivo. Ma in zona c’era una pattuglia dei carabinieri con i lampeggianti accesi e i ladri credendo di essere stati scoperti, sono scappati su una station wagon, senza infilare la marmotta e quindi a mani vuote senza un euro. Le indagini vengono condotte dai carabinieri di San Carlo e dal Nucleo Operativo Radiomobile di Cesena.