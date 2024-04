’La notte dei pupazzi in biblioteca’. Doppio appuntamento per i bimbi

A Cesenatico c’è "La notte dei pupazzi in biblioteca". L’appuntamento si svolge in due giornate. Domani alle 10 del mattino, tutti le bambini e i bambini sono invitati a portare il proprio pupazzo del cuore alla biblioteca comunale in piazza Ciceruacchio sul porto canale. I piccoli avranno la possibilità di ascoltare assieme ai pupazzi, le storie che verranno lette e raccontate dai volontari dell’associazione "Nati per leggere". I pupazzi rimarranno poi all’interno della biblioteca e verranno accolti dalle bibliotecarie, che gli metteranno una piccola targhetta con il loro nome e quello del loro bambino. I bibliotecari organizzano poi una serie di set fotografici, per documentare ciò che i pupazzi fanno durante la notte, quando giocheranno tra gli scaffali, scopriranno gli spazi della biblioteca, si iscriveranno, prenderanno in prestito un libro oppure lo leggeranno, ma anche i preparativi per la notte e la nanna.

Nella giornata di lunedì i bambini e le bambine torneranno in biblioteca per ritrovare i loro pupazzi e scoprire le avventure vissute nella notte e quali libri i pupazzi hanno scelto per i loro bambini. La partecipazione a questa iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Le mamme e i papà interessati possono avere in formazioni telefonando ai numeri 0547 79264 e 320 6190692, oppure recandosi direttamente in piazza Ciceruacchio. Con "La notte dei pupazzi in biblioteca" il Comune di Cesenatico lo stesso personale della biblioteca, intendono coinvolgere più bambini nelle letture.

g.m.