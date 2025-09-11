La Notte del Liscio domani a Gatteo Mare. Moreno il Biondo mattatore tra i giovani talenti

Grande attesa nel mondo del liscio per il gran finale domani all’Arena Rubicone di Gatteo Mare con Moreno il Biondo e il cantautore Pierdavide Carone sul palco della serata conclusiva della 10ª Notte del Liscio a Gatteo Mare. Alle 21 secondo e ultimo appuntamento della 10a edizione de ‘La Notte del Liscio’ con Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento. Special guest della serata a ingresso gratuito, aperta dalla Young Orchestra della Notte del Liscio con i Santa Balera e La Giovane Romagna, il cantautore Pierdavide Carone, 37 anni, vincitore dell’edizione 2025 di "Ora o Mai Più" su Rai 1 la trasmissione condotta da Marco Liorni. Nel 2012 si classificò quinto al Festival di Sanremo con la Canzone "Nanì" diretto da Lucio Dalla. La Notte del liscio avrà il gran finale con "Trionfo Romagnolo", "Le Sirene Danzanti" e il "Gruppo Folk Italiano alla Casadei". La serata anticipa la "Settimana del Liscio", dal 14 al 19 settembre. Info: www.notteliscio.it; visitgatteomare.it/portfolio-item/settimana-del-liscio/.

Dopo il grande successo della serata di apertura a Rimini lunedì 1 settembre che ha visto piazza Cavour gremita di pubblico per il concerto dei Nomadi, ospiti d’onore di Mirko Casadei e la sua "Mirko Casadei POPular Folk Orchestra", domani alle 21 secondo e ultimo appuntamento a Gatteo Mare, Capitale del Liscio, del Festival dedicato alla tradizione musicale popolare della Romagna e alle sue contaminazioni in chiave moderna. Sul palco dell’Arena Rubicone, ospite d’onore di Moreno il Biondo, direttore artistico dell’evento e di tutta la programmazione di quasi tutti i 390 appuntamenti dell’estate di Gatteo Mare e la sua "Orchestra Grande Evento" sarà il cantautore romano Pierdavide Carone. Sul palco Carone e Moreno il Biondo fonderanno la musica d’autore italiana con la melodia e la passione per il folklore e la cultura musicale della Romagna, creando un connubio unico ed emozionante. Ad aprire le danze sarà la Young Orchestra della Notte del Liscio con i Santa Balera, gruppo costituito dai giovanissimi Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi, Loris Casadei, Andrea Medri e Kevin Cimatti e i talenti dell’Orchestra "La Giovane Romagna" Matteo Tortora, Riccardo Scarabattoli, Elia Righini, Flaminia Boscolo, Silvano Fava e Cesare Valis, a testimoniare la capacità del liscio di rinnovarsi e reinventarsi costantemente. La serata si concluderà con jam session musicale "Trionfo Romagnolo", le scuole di ballo romagnolo "Le Sirene Danzanti" e il "Gruppo Folk Italiano alla Casadei", per far ballare a ritmo di mazurka, valzer e polka tutti gli amanti del liscio sulle due grandi piste a disposizione, aim lati della platea dell’Arena Rubicone, accanto allo storico fiume.

L’evento anticipa la Settimana del Liscio all’Arena Rubicone che sarà inaugurata sabato 13 alle 21 dalla grande orchestra di Franco Bagutti. Una grande festa che trasformerà la località nella più grande balera a cielo aperto. La Notte del Liscio è organizzato dalla Società "Materiali Musicali" di Giordano Sangiorgi, con il sostegno di APT Servizi Emilia-Romagna, di Visit Romagna e del Comune di Gatteo. Ingresso libero. Info: www.notteliscio.it; visitgatteomare.it/portfolio-item/settimana-del-liscio/ Ufficio Stampa Apt Servizi – Tel. 0541 430190 www.aptservizi.com