La notte del liscio fa ballare Gatteo mare

CronacaLa notte del liscio fa ballare Gatteo mare
14 set 2025
REDAZIONE CESENA
Arena Rubicone gremita venerdì sera a Gatteo mare per la decima edizione della notte del liscio: Moreno il Biondo grande protagonista sul palco

Per approfondire:

Una decima notte del liscio esplosiva a Gatteo Mare con l’Arena Rubicone colma con tanta gente fuori che non è riuscita a entrare. Protagonisti della serata sono stati Moreno il Biondo e l’orchestra Grande Evento e il cantautore Pierdavide Carone. La serata è stata aperta dalla Young Orchestra con i Santa Balera e La Giovane Romagna. Grande attesa per il cantautore Pierdavide Carone, 37 anni, vincitore dell’edizione 2025 di "Ora o Mai Più" su Rai 1 la trasmissione condotta da Marco Liorni. Nel 2012 si classificò quinto al Festival di Sanremo con la Canzone "Nanì" diretto da Lucio Dalla. Con loro anche i ballerini "Trionfo Romagnolo", "Le Sirene Danzanti" e il "Gruppo Folk Italiano alla Casadei".

Ha commentato Moreno Il Biondo: "E’ sara una serata emozionante perchè ho ritrovato i suoni, le canzoni e soprattutto gli amici musicisti che mi hanno accompagnato per tanti anni nella mia carriera. La grande musica italiana e internazionale ha duettato con il nostro liscio esaltandone il valore ed è questo il grande progetto che porto avanti nella mia Romagna e a Gatteo Mare la capitale del liscio. La presenza del cantautore Pierdavide Carone ha raggiunto quella sensibilità e quel calore artistico del nuovo cantautorato italiano e si è integrato meravigliosamente bene con le nostre tradizioni. L’accoglienza del pubblico nei confronti di tutti è stata straordinaria e personalmente avere avuto Pierdavide al mio fianco mi ha riportato ai grandi incontri di calcio e solidarietà con la la nazionale cantati di cui lui è portiere".

La serata ha anticipato la "Settimana del Liscio" che durerà fino a venerdì. Questa sera alle 21 all’Arena Rubicone Moreno il Biondo & Friends festeggerà gli anniversari di carriera di Mauro Levrini 45°, Daniele Marcomini 40°, Renato Tabarroni 60° e Sgabanaza 60°.

Ermanno Pasolini

