La notte della ricerca ospitata in biblioteca

La Notte Europea dei Ricercatori torna venerdì 29 settembre a Cesena, per portare fra la gente il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori e offrire la possibilità di partecipare attivamente a esperimenti, dimostrazioni, giochi, esposizioni e laboratori. L’evento ’Ripensaci’, targato Society, si svolgerà in contemporanea in centinaia di città in Europa. Organizzato dal consorzio composto dai ricercatori del Cnr, coordinatore per il biennio 2022-23, Università di Bologna, Cineca, Inaf, Infn e Ingv affiancati per la comunicazione e l’organizzazione da ComunicaMente e Naxta, quest’anno ruoterà intorno a tre linee principali: interpretare il passato, esplorare il presente, immaginare il futuro.

Sarà la Biblioteca Malatestiana a ospitare il ricco programma di iniziative a Cesena. Per i più giovani si incomincia alle 9 del mattino con i laboratori interattivi dove gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado potranno approfondire i temi del cambiamento climatico e della sostenibilità. Il taglio del nastro ci sarà alle 17.15 con il delegato del rettore per i rapporti con le imprese e ricerca industriale, prof. Claudio Melchiorri, i rappresentanti delle istituzioni locali e tutti i ricercatori. Dalle 18 una serie di incontri e dimostrazioni sul ’web delle cose’ e il ’metaverso’, sulle nanoparticelle e le nuove frontiere della progettazione gastronomica. I ricercatori accompagneranno i curiosi a ’vedere’ come funziona il cervello e a conoscere i risultati della ricerca architettonica sul territorio cesenate. E ancora, si potrà comprendere come le relazioni con gli altri influenzano la nostra identità e come si misura la mente umana.