La notte di San Giovanni Il ritorno di cartomanti, streghe e artisti di strada elettrizza la fiera

di Luca Ravaglia

La festa di San Giovanni, la vera festa, comincia quando il sole tramonta. Perché è col buio che Cesena ama ritrovarsi lungo le strade e le piazze del suo cuore urbano a condividere momenti, ascoltare musica, concedersi un giro di shopping e assaporare quello che dalle nostre parti manca da troppo tempo: una sana, gratuita ma essenziale gioia di godersi il momento.

Ed è questo che succede la prima sera della festa del patrono, che in effetti a quest’ora di religioso ha ben poco, come dimostra la rievocazione del sabba con tanto di streghe e demoni che imperversano tra cartomanti e artisti di strada nel ‘quartiere’ dedicato alla magia e collocato tra le vie Righi, Albizzi e Strinati dove finalmente quest’anno la festa è tornata, col suo carico di fascino esoterico che per rendere il meglio di sé, ha bisogno di poche luci e molte ombre, condite dal tintinnio di una campanella e dallo stridio di risate ingorde.

Ma c’è ovviamente molto più di questo tra le strade gremite di bancarelle e soprattutto di persone, finalmente senza mascherine e senza troppe preoccupazioni davanti a uno scenario che prevede lunghe passeggiate spalla contro spalla con sconosciuti.

Perché in effetti il bello di San Giovanni è proprio questo, il piacere di condividere l’aria di festa di un’intera comunità. Ai Giardini di Serravalle ci sono le bancarelle artistiche e gli stand gastronomici a profusione, lungo le altre arterie del divertimento invece semplicemente c’è di tutto. Soprattutto c’è la musica, rigorosamente dal vivo, che si diffonde tra corti e parchi.

Come lo spazio verde dei Giardini Pubblici, con la consolle dentro al gazebo e gli altri tutti intorno a ballare. Anche con l’ombrello. Sì, perché il maltempo non decide ancora di arrendersi e così la pioggia bagna anche la serata inaurale della tre giorni dedicata al patrono. Il cielo si illumina di lampi a partire dalle 23: arrivano i tuoni e la pioggia, in certi momenti anche battente.

Così ecco che molti anticipano il rientro, mettendo la mano in tasca alla ricerca delle chiavi dell’auto. Davanti parcheggi interrati si forma la fila: si sta sotto l’ombrello, ma col sorriso. Perché è vero che piove, ma questa non è la pioggia del 16 maggio e dell’alluvione del fiume Savio.

E’ la pioggia che irrompe sul primo giorno della festa patronale, ma che non spegne le luci, non cancella i programmi, non toglie la voglia di tornare a esserci, anche le prossime ore.

E’ la pioggia dei primi giorni d’estate, che rinfresca l’aria, ma non rompe gli argini dei fiumi. Passerà. Passeranno i brividi ogni volta che il cielo si fa plumbeo e passeranno i disagi legati al fatto che ora in un attimo i tombini si riempiono.

E allora rimarrà una città finalmente rialzatasi, grazie al calore della sua gente. Quella che di sera si raduna tutta qui, tra le luci e i profumi. Oggi si replica, per l’ultima volta del 2023.