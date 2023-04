La notte magica di Gambettola Carri sfilano tra migliaia di persone

di Ermanno Pasolini

Un Carnevale della Romagna da record. La 137° edizione del Carnevale della Romagna ha concluso con una sfilata notturna, unica per spettacolo ed emozioni. Le migliaia di persone che hanno invaso benevolmente Gambettola hanno creato uno spettacolo oltre le grandi sfilate generando un evento inclusivo che ha riconfermato Gambettola come la città del Carnevale della Romagna, dove è possibile ancora stupirsi e farsi avvolgere dalla grande festa carnevalizia. La sfilata notturna ha avvolto il pubblico in una magia unica grazie, ai grandi carri allegorici illuminati, le splendide coreografie e la musica che hanno contagiato ogni partecipante alla voglia di divertirsi e ballare. Il "getto" di quintali di caramelle, migliaia di palloni e uova pasquali hanno reso felici bambini e adulti confermando che il carnevale di Gambettola è anche dolcezza. La giornata è iniziata con un momento internazionale "Il patto d’amicizia" con il Carnevale di Colonia che proietterà il Carnevale della Romagna in uno scenario europeo di relazioni e scambi culturali. Dopo i riconoscimenti nazionali e regionali avviare questo percorso ipoteca un ruolo internazionale del Carnevale della Romagna.

Il premio "Essere maschera2023" consegnato agli attori Mariolina Coppola e Maurizio Casali ha introdotto l’avvio delle sfilate partite con la grande musica brasiliana del gruppo musicale Barembao e la canzone di Betobahia dedicata al carnevale della Romagna che hanno permesso al pubblico di entrare subito in una atmosfera di divertimento ed esclusività. Tanti applausi per l’autore di "Ciapa la Galeina", il brano tormentone che, proprio quest’anno, festeggerà il suo ventennale. Betobahia ha voluto rendere omaggio al Carnevale dedicando un brano molto apprezzato, con le sue "Brasil Girls": Eliane Festa e Daniela Dudu. Le migliaia di persone presenti, hanno poi assistito e condiviso le due sfilate dei grandi carri allegorici fino a tarda notte. Musica al termine delle sfilate a cura di Radio Bruno e Radio Gamma per continuare la festa e rimanere sintonizzati alla parola divertimento e stare insieme al grande carnevale della Romagna a Gambettola.

Ha detto Davide Ricci presidente dell’associazione "Gambettola Eventi", organizzatrice del Carnevale della Romagna a Gambettola: "È stata un grande festa del territorio. E’ stato emozionante fare ammirare al grande Carnevale di Colonia la bellezza del carnevale della Romagna a Gambettola. E’ stato bello condividere con le migliaia di persone, grandi e piccoli, il sorriso. Il Carnevale della Romagna 2023 è stato a 360° gioia e divertimento. Vedere una grande comunità in festa che ha invaso le strade di Gambettola, con una partecipazione collettiva finalizzata solo al divertimento e al piacere nel gustare lo spettacolo dei grandi carri allegorici ha reso tutto esclusivo e unico. Migliaia di persone dalla Romagna e a livello nazionale erano a Gambettola per un evento ineguagliabile. Voglio ringraziare l’ Amministrazione Comunale di Gambettola e tutte le persone che con Gambettola Eventi hanno voluto e creato questo unico spettacolo".

Attorniato dalle sue inseparabili ballerine brasiliane, l’artista Alberto Pazzaglia - per tutti Betobahia - è stato uno delle guest-star dell’appuntamento by-night del Carnevale di Romagna che, ieri sera, in un’atmosfera magica, ha celebrato la sua seconda sfilata dei carri mascherati. Ieri sera le premiazioni. Ieri sera la proclamazione dei vincitori. Tra i carri di prima categoria primo posto e premio Capeti a ’I Tonici’ con "Alice nel paese delle meraviglie che hanno sbaragliato "Amici della scuola" con il carro "Mercoledì"; l’associazione "La Fenice" con "Paperone", e l’Ads Bar Malatesta con "Simba". Nella sfida tra i carri di seconda categoria vincono ’I Marabel’ con "L’era glaciale". In gara c’erano "La nostra favola blu", "Gli amici dell’allegria", il Gruppo di Vecchiazzano con "Grease" e per chiudere il Gruppo Braghitton con il carro "Il West" e Rudi San Mauro Pascoli con "Wild West".