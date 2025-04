La Notte nazionale degli studenti del liceo classico

Si svolgerà oggi l’undicesima edizione della Notte Nazionale del liceo classico, cui anche quest’anno il liceo Monti ha aderito. La manifestazione si aprirà alle 18 con la proiezione del video. Seguirà l’incontro con la prof.ssa Maria Laura Valente sul tema del viaggio: ’Esperire l’ulteriore: il viaggio oltre lo spettro del visibile’.

Dalle 19 alle 22.30 nelle varie aule gli alunni delle classi dell’indirizzo classico offriranno la possibilità di assistere a rappresentazioni, letture, recite, approfondimenti, mostre e coinvolgeranno i partecipanti nelle loro attività: è un importante momento di impegno e di festa a cui sono invitati familiari, amici, ex-alunni e in generale tutta la cittadinanza.

Alle 22.30 la serata si concluderà con la lettura in greco del brano finale tratto da Saffo. fr. 168 Voigt, accompagnato dalle traduzioni italiane di Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Cesare Pavese, Salvatore Quasimodo.

Musical rinviato

È stato rinviato lo spettacolo Casa Baker, che era in calendario domani sera e domenica pomeriggio al teatro comunale di Cesenatico. La compagnia Qaos ha comunicato di non essere disponibile. Lo ha reso noto il teatro comunale di Cesenatico, sottolineando che tale rinvio non è imputabile al teatro e alla sua direzione artistica. Il rinvio è a data da destinarsi e nei prossimi giorni si saprà quando il musical sarà portato in riviera.