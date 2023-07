La Notte Rosa a Cesena, Divertimento per Bambini con Giochi, Musica e Palloncini!

La Notte Rosa a Cesena coincide con il via al ciclo dei ‘Venerdì di luglio’ con le aperture serali dei negozi ed è tutta dedicata ai bambini. dei bambini. In piazza del Polo è di scena l’irriverente comicità del Clown Billo con il suo fantasioso circo (ore 20.45 con replica alle ore 21.45) . Corso Sozzi invece sarà invaso di giochi di una volta, giochi in legno di grandi dimensioni capaci di coinvolgere bambini e famiglie per farli giocare un’intera serata. giochi di sfida, giochi di abilità, giochi d’ingegno e giochi di movimento. Piazza della Libertà sarà la scenografia di due grandi gonfiabili ad utilizzo gratuito per tutti i bambini. Piazza Giovanni Paolo II ospiterà musica live grazie all’esibizione degli allievi dell’Associazione Musicale Ad Musicam che, per l’occasione, suoneranno un repertorio di musiche per bambini tratto da le più belle colonne sonore dei cartoni animati e non solo. Nelle vie del centro e in particolare in corso Mazzini fronte Palazzo del Capitano: Palloncini Point. Palloncini rosa saranno donati ai bambini.