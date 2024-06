La ‘Notte rosa’ a Cesena. Flashmob dei ballerini in piazza della Libertà

Ci sono anche Cesena e Sarsina tra le dieci località romagnole riunite da un evento dedicato al ballo nella Notte Rosa 2024 in versione ‘Weekend Dance’, in programma dal 5 al 7 luglio. L’appuntamento è alle 18 in punto di sabato 6 luglio con un grande flash mob collettivo che coinvolgerà la Romagna intera, dalla costa fino all’entroterra. Tutti sono invitati a scendere in strada, nelle piazze, nelle spiagge, sui lungomari e nelle arene, "sciogliendo le briglie della fantasia e liberando la propria personalità attraverso il ballo". In 10 località, sotto la guida di esperti ballerini, saranno indicati i passi da eseguire: a Bellaria-Igea Marina al Polo est village, a Cattolica in piazza Primo Maggio, a Cervia in piazzale Evangelisti, a Cesena in piazza della Libertà, a Comacchio al Lido Estensi, a Forlì in piazza Saffi, a Misano in piazzale Roma, a Riccione in viale Ceccarini; a Rimini in piazzale Kennedy, a Sarsina in piazza Plauto. Dunque, spiegano gli organizzatori, un popolo intero si metterà in moto per celebrare il Capodanno dell’estate, trasformando la Romagna nella pista da ballo più grande d’Italia con un tormentone destinato a diventare virale sui social network. Un invito a scatenarsi a ritmo di musica che sarà amplificato da maxischermi e palcoscenici a cielo aperto. Il tutto sulle note di "Weekend Dance", appositamente realizzate da Moreno il Biondo con Claudio Cecchetto e la collaborazione di altri dj, per La Notte Rosa. Un brano dance che lancia un messaggio di allegria e condivisione per celebrare lo spirito festoso e accogliente del territorio. Dal 20 giugno, sul sito e sui social, è online il video tutorial, con la coreografia curata da Alessia Molinari di Cruisin’arts.